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Психолог рассказала, о каких проблемах говорит любовь к чистоте

Limon.ee
Психолог рассказала, о каких проблемах говорит любовь к чистоте
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Уборка
Уборка Фото: Shutterstock

Клинический психолог Анна Шерер в разговоре с изданием «Доктор Питер» рассказала, о каких нарушениях может говорить маниакальная любовь к уборке и наведению чистоты, пишет Rambler.

Доктор объяснила, что стремление к идеальной чистоте может свидетельствовать о некоторых психических расстройствах. В крайней степени проявлений оно может говорить даже о наличии у человека обсессивно-компульсивного расстройства.

Желание постоянно убирать в доме свидетельствует о высоком уровне возбуждения центральной нервной системы. Причинами могут быть яркие эмоции, с которыми человеку трудно справиться самостоятельно. При сильном стрессе, тревоге, сексуальном возбуждении растет уровень определенных гормонов, который человек невольно старается скорректировать, занимаясь уборкой.

«У человека растет уровень дофамина, норадреналина, кортизола, а вот утилизировать эту энергию напрямую невозможно. Тогда развивается навязчивое поведение, которое помогает избавиться от напряжения», – поясняет специалист.

Чтобы эмоции не двигали нашими действиями, необходимо научиться их распознавать и проживать, в этом может помочь психолог.

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