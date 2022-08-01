Певец Юри Поотсманн уже жалеет о решении полететь на построенном эстонцами самолете

Летательный аппарат для Юри Поотсманна спроектируют и построят студенты Летной академии, их команда называется Icarus. «Я каждый день думаю о том, принял ли я правильное решение, так легко согласившись отдать себя проекту. Сама затея сначала казалась веселой. Но чем ближе этот день, тем страшнее становится уже даже от мысли о том, что мне придется ступить на летную платформу», - говорит артист.

«Уверен, что как только мой полет будет осуществлен, чувство гордости переполнит меня, а еще я считаю, что адреналин нужен! После этого наверняка будут я буду радостен!» - убежден Поотсманн.

Радиоведущая и светская львица Кристина Пяртельпоэг, которая также будет участвовать в «Дне полетов» с Red Bull, говорит, что ее вдохновляет тот факт, что Юри Поотсманн также участвует в соревнованиях. «Несмотря на то, что у нас разные команды и мы соревнуемся друг с другом, все равно приятно, что он тоже прыгает и я там не одна!»

С этим соглашается и Юри. «Я разделяю эту точку зрения. Мы не прыгаем вместе, но я думаю, что мы будем "взлетать" друг за другом или что-то в этом роде. Будем подбадривать друг друга добрыми словами! Участвовать вместе определенно проще!» - уверен певец.

«День полетов» Red Bull проводится в Эстонии не впервые - первое подобное мероприятие состоялось 14 лет назад, когда самый длинный полет в воздухе протяженностью 23 метра совершила команда «Корабль по имени самолет». Мировой рекорд принадлежит американцам, которым удалось пролететь на самолете 78,5 метров в Лонг-Бич.