ВИДЕО ⟩ Раскрыт секрет нанесения парфюма, который закрепит аромат на весь день

Зачастую мы сталкиваемся с тем, что аромат любимых духов может изчезнуть в течение десяти минут.

Решение этой проблемы предложила тиктокер, чей ролик на популярной платформе понравился более 500 000 раз.

Ранее, многочисленные гуру красоты предлагали дешевое и якобы эффективное решение - вазелин. По их словам, все, что вам нужно сделать, это нанести немного вазелина на участки, которые вы затем сбрызнете духами. Однако Жозефина с этим утверждением не согласна.

Имея почти 165 000 подписчиков, Жозефина (@jusdesore) стала палочкой-выручалочкой для многих поклонников красоты - она регулярно делится списком новых парфюмов, которые стоит купить, и тех, которых стоит избегать.

На этот раз она взяла интернет штурмом, объяснив, почему использование вазелина для того, чтобы духи держались дольше, не работает.

«Вазелин не годится. Потому что он сделан из нефтяного желе, которое пахнет нефтью и газом», - заявила она.

Вместо этого она посоветовала другие альтернативы, например, наносить неароматизированный лосьон для тела на чистую и сухую кожу.

«Вы также можете использовать лосьон для тела без запаха или вы можете наносить лосьон с тем же ароматом, который вы будете носить», - добавила Жозефина. Как только лосьон высохнет, нанесите ваш парфюм«, - сказала она, щедро распыляя спрей Moonlight in Heaven от Kilian. Вот и все - ваш аромат будет держаться весь день».

Однако этот ролик вызвал разногласия в комментариях, поскольку некоторые посчитали, что вазелин не имеет выраженного запаха.