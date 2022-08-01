Простить так и не смогла: стало известно о подлом поступке Гурченко

За свою карьеру Людмила Гурченко успела заработать довольно неоднозначную репутацию среди коллег. Ее считали невероятно трудолюбивой, талантливой и целеустремленной, но не могли не признавать и отрицательные черты характера. Для достижения своих целей актриса не останавливалась ни перед чем и могла предать даже друга, если это было нужно для работы. Так и произошло в ее отношениях с актрисой Ольгой Бган . Неприятный инцидент раскрыла незадолго до своей смерти артистка Зинаида Кириенко в шоу «Центральное телевидение», пишет Kinoafisha .

По ее словам, ранний брак Людмилы с режиссером Василием Ордынским называли «браком по расчету». Однако центральной роли в его ленте «Человек родился» Гурченко так и не добилась. Худсовет настоял на кандидатуре Ольги. Строптивая актриса смогла перетянуть мужа на свою сторону и убедить дать ей возможность хотя бы озвучить героиню Бган. Василий не устоял перед напором жены, вот только Ольгу о своем решении он не предупредил. Узнав о поступке режиссера, актриса была разочарована и раздавлена. Ольга считалась близкой подругой Гурченко, но этого предательства простить ей так и не смогла. Впоследствии Бган не любила вспоминать о работе над фильмом «Человек родился».