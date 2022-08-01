Делайте это каждый раз, когда смываете унитаз, и решите огромную проблему

Почему нужно закрывать крышку унитаза во время смыва?

Дело в том, что когда вы смываете воду в унитазе, микрочастицы вылетают в воздух и могут распространять микробы в ванной.

К счастью, есть простое решение этой проблемы: просто закрывайте крышку... Каждый раз, когда смываете. Ведь крышка и была для этого разработана, чтобы удерживать микробы внутри и сливать их в канализацию!

Если вы оставите крышку открытой во время смыва унитаза, микробы могут распространиться в вашей ванной комнате и попасть на все доступные поверхности, включая полотенца, расчески для волос и даже зубные щетки.

Еще несколько лайфхаков с унитазом

Очищение кофейной гущей. Вылейте гущу в литр воды комнатной температуры, слейте в унитаз и смойте воду.

С помощью этого метода вы сможете устранить любой неприятный запах. Для получения лучшего результата идеально будет использовать не менее трех ложек кофейной гущи на литр воды.

Очистка бачка с помощью уксуса. Не сливая воду из бачка, налейте туда уксус. Затем оставьте смесь уксуса и воды на ночь в вашем туалетном баке.

На следующий день смойте бачок и перекройте кран, чтобы вода туда не поступала. Затем удалите остатки ржавчины и налета с помощью губки или щетки. Снова наберите воду в бачок и смывайте, пока он не очистится.

С помощью чеснока. Очистите пять зубчиков чеснока и положите их прямо в унитаз. Лучше проводить эту операцию ночью, когда вы не пользуетесь унитазом. На следующее утро просто смойте воду.