Автор хитов группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов заключил договор с женой покойного Юрия Шатунова Светланой, согласно которому ей перейдут права на песни певца, передает Gazeta.ru.
Автор песен «Ласкового мая» передал права на композиции Шатунова
Автор песен «Ласкового мая» передал права на композиции Шатунова
«Чтобы подстраховаться, я заключил с ней договор, по которому теперь ей передаю все свои права на песни. Такой же договор, как я заключал с Шатуновым», — рассказал Кузнецов. Он объяснил, что доверяет Светлане и поступил так, поскольку продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин намерен оспорить решение суда о присвоении авторских прав на композиции покойному Шатунову.
Кузнецов уточнил, что заключил договор со вдовой артиста совершенно бесплатно. Автор песен также рассказал, что претендует на материальную компенсацию 18 млн рублей, поскольку не получал авторские отчисления на сочиненные им песни.
Ключевые слова