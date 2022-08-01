Автор песен «Ласкового мая» передал права на композиции Шатунова

«Чтобы подстраховаться, я заключил с ней договор, по которому теперь ей передаю все свои права на песни. Такой же договор, как я заключал с Шатуновым», — рассказал Кузнецов. Он объяснил, что доверяет Светлане и поступил так, поскольку продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин намерен оспорить решение суда о присвоении авторских прав на композиции покойному Шатунову.