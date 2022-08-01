В понедельник утром в редакцию портала Elu24 пришло письмо о том, что самообслуживание Департамента социального страхования не работает с семи часов утра. По словам главы отдела развития департамента, они знают о проблеме и работают над ее решением.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ? ⟩ С утра в работе самообслуживания Департамента социального страхования были перебои
Департамент: мы работаем над решением проблемы
С утра в работе самообслуживания Департамента социального страхования были перебои
«Должно быть, веб-сайт Департамента социального страхования стал жертвой кибератаки», — предполагает человек, написавший в редакцию. «С семи часов утра самообслуживание не работает, страницы как будто нет, а служба поддержки не принимает звонки - слишком длинные очереди. Настоящее э-государство».
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