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ЧТО ПРОИСХОДИТ? ⟩ С утра в работе самообслуживания Департамента социального страхования были перебои

Департамент: мы работаем над решением проблемы
Limon.ee
С утра в работе самообслуживания Департамента социального страхования были перебои
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Скриншот.
Скриншот. Фото: Kuvatõmmis sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

В понедельник утром в редакцию портала Elu24 пришло письмо о том, что самообслуживание Департамента социального страхования не работает с семи часов утра. По словам главы отдела развития департамента, они знают о проблеме и работают над ее решением.

«Должно быть, веб-сайт Департамента социального страхования стал жертвой кибератаки», — предполагает человек, написавший в редакцию. «С семи часов утра самообслуживание не работает, страницы как будто нет, а служба поддержки не принимает звонки - слишком длинные очереди. Настоящее э-государство».

Действительно, посетить веб-сайт Департамента социального страхования возможно, но когда вы хотите войти в самообслуживание, он не загружается, и вы не можете войти.

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