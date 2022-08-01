В Таллинн приехал пес-писатель и автор книги по воспитанию людей

Украинский писатель и блогер пес Гермес, который до недавнего времени жил в Киеве, приехал в Таллинн. Гермес является экспертом по человековедению, а в книге «Советы от пса Гермеса, как жить с человеком» дает рекомендации для котов и собак по взаимоотношению с людьми. Вырученные средства от продаж книги идут на помощь самому большому приюту для бездомных животных в Украине «Сириус», который более месяца находился в зоне боевых действий без света, коммуникаций и воды.

Фото: Промо

Гермес и «Сообщество pet-friendly людей» организовывают благотворительные образовательные проекты для повышения культуры отношения к животным. Из-за войны Гермес переехал в Эстонию, и вместе с сообществом продолжает вести активную деятельность, чтобы собирать средства на реконструкцию приюта и помогать животным в Украине.

Ранее Гермес жил на улице, но решил взять ответственность и воспитывать человека. Теперь он делится своим успешным опытом со всеми котами и собаками, которые уже начали жить с двуногими или только подумывают об этом. Гермес верит - каждый может найти свою семью.

Фото: Промо