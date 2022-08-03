А вы знали, что в некоторых странах 3 августа празднуют День арбуза (Watermelon Day)? Оказывается, есть и такой праздник.
ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ АРБУЗА ⟩ А вы знаете об этих хитростях выбора сладкой и сочной ягоды?
Свою историю он ведет из США, где отмечается как Национальный День арбуза (National Watermelon Day). Америка занимает первое место по количеству поедания арбуза по сравнению с другими странами. Здесь этот сладкий и вкусный фрукт (а вернее – ягода) является столь же необходимым атрибутом летних пикников, как и знаменитый хот-дог.
Отлично утоляя жажду и будучи совсем не калорийным, арбуз, конечно же, заслужил свой собственный праздник. Хотя и не известно, кто и когда его установил, но от этого он не теряет своей популярности, приобретая всё больше сторонников с каждым годом. Поэтому сегодня можно с уверенностью говорить, что праздник стал международным.
Рассказываем, как выбрать сочный и сладкий арбуз и несколько интересных рецептов блюд с ягодой-великаном.
1. Покупайте арбуз в правильное время года
Самые вкусные арбузы продают с середины августа по сентябрь. Хотя с начала августа или даже конца июля уже может попасться спелый плод, но это редкое исключение из правил, пишет Лайфхакер.
Раньше этого срока вообще нет смысла подумывать о покупке арбуза. Он будет или недозрелым, или накачанным вредными веществами, придающими ему презентабельный вид.
2. Присмотритесь к состоянию корки
На ней не должно быть надрезов, трещин и мягких участков. Корка у хорошего плода будет жёсткой и глянцевой, а окрас — ярким.
3. Найдите арбуз с жёлтым пятном
Этот шаг — самый важный при выборе.
Жёлтый пигмент образуется на том боку, на котором арбуз лежал на бахче. Присутствие такого земляного пятна говорит о том, что плод вызрел самостоятельно и набрался сладости. Он поспел естественным путём и, скорее всего, не был напичкан добавками для придания ему спелого вида.
Бочок не должен быть слишком светлым или вовсе зеленоватым. Этот арбуз наверняка окажется недоспелым.
Обратите внимание и на размер пятна: оно не должно быть чересчур большим или слишком маленьким.
4. Постучите по арбузу
Звук при этом должен быть звонким. Это говорит о сочности мякоти. Кроме того, если взять плод, при постукивании в другую руку должно отдавать что‑то вроде вибрации.
5. Сожмите арбуз
Поднесите его к уху и сожмите по бокам. Или же положите плод на горизонтальную поверхность и надавите. Хороший, сочный арбуз должен при этом трещать.
6. Не обращайте внимания на хвостик арбуза
Довольно необычный совет, ведь очень многие считают, что сухой хвостик является показателем спелости арбуза. На самом деле это не так.
У свежесорванных спелых плодов хвостик бывает как подсушенным, так и мясистым зелёным. Высохнуть он может во время транспортировки на дальние расстояния или пока лежит на прилавке.
Так что сухой хвостик говорит лишь о том, что арбуз был сорван несколько дней назад. Если вы покупаете ягоду прямо с бахчи, то плодоножка вполне может быть зелёной.
Продавцы на Центральном рынке Таллинна также поделились некоторыми секретами выбора:
- Надо выбирать арбуз-девочку. «Пол» арбуза определяют это по арбузной попке. У арбуза «девочки» попка более плоская и пятнышко большое. А вот у арбузов «мальчиков» попка рельефная, кончик углублен внутрь, а пятнышко стягивается в маленькую точку.
- Чем арбуз больше – тем он слаще.
- Надо стучать: если звонкий звук – девочка и сладкая. А звонкость идет от пористости арбуза. Пористый – всегда сладкий. Нынешние, как говорят продавцы, сладкие все.
Арбузный лимонад
Ингредиенты:
- Арбуз - 500 г (вес мякоти)
- Вода сильногазированная - 400 мл
- Лимон (для сока) - 1 шт.
- или сок лимона - 1-2 ст. ложки
- Мёд - 2 ч. ложки
Приготовление:
- Все ингредиенты, а также кувшин для лимонада предварительно необходимо охладить.
- С арбуза срежьте корочки. Из мякоти удалите все косточки. Нарежьте мякоть арбуза произвольными кусочками и отправьте в чашу блендера.
- Из лимона прямо в чашу блендера выжмите примерно 1-2 ст. ложки сока. Добавьте мёд. Взбейте на высокой скорости блендера примерно 1-2 минуты, до однородности.
- В охлаждённый кувшин перелейте получившуюся арбузную смесь. Влейте газированную воду, регулируя насыщенность лимонада. Я добавила 400 мл воды.
- Попробуйте напиток на вкус. При желании можно отрегулировать сладость или кислинку добавив ещё мёда или лимонного сока.
- Арбузный лимонад готов! Подавать его можно сразу же после приготовления. При желании дополните каждую порцию кубиками льда. Приятного аппетита!
Арбузный гаспачо
Ингредиенты:
- Арбузная мякоть без косточек (резаная кубиками) - 3 стакана
- Помидоры свежие (очищенные от шкурки и мелкорезаные) - 1,5 стакана
- Огурец (очищенный от семян и мелкорубленый) - 1 стакан
- Лук красный (мелкорубленый) - 2 ст. л.
- Масло оливковое - 2 ст. л.
- Красный винный уксус - 1 ч. л.
- Свежий сок лайма - 2 ст. л.
- Укроп свежий (мелкорубленый) - 1 ст. л.
- Соль по вкусу
- Черный молотый перец по вкусу
- Веточки свежего укропа для сервировки (по желанию)
Приготовление:
- В чашу блендера или кухонного процессора сложить арбуз, помидоры, огурец, красный лук, налить оливковое масло и винный уксус. Закрыть процессор (блендер) и пульсировать до образования однородной пюреобразной массы.
- Ввести в пюре сок лайма и 1 столовую ложку рубленого укропа, посолить и поперчить по вкусу.
- Подавать арбузный гаспачо охлажденным в порционных тарелках, украсив веточками укропа (по желанию).
Салат с арбузом, помидорами и брынзой
Ингредиенты:
- Арбуз (мякоть) - 250 г
- Помидоры - 130 г (2 некрупных)
- Брынза - 70 г
- Перец красный острый (по желанию) - 1/3 шт. (по вкусу)
- Базилик свежий - 2-3 веточки
- Масло оливковое - 30 мл (2 ст. ложки)
- Соль - по вкусу
- Перец чёрный молотый - по вкусу
Приготовление:
- Подготовьте все ингредиенты. Для более яркого и красивого вида салата можно взять помидоры разных цветов. Если у вас сорт арбуза без косточек, то процесс готовки ещё более сократится.
- Мякоть арбуза отделите от корки и удалите чёрные и белые косточки. Нарежьте мякоть кубиками размером примерно 2х2 см.
- Такими же кусочками нарежьте и помидоры. Листья базилика снимите со стебля.
- Брынзу нарежьте средними кубиками, острый перец - очень мелкими кубиками. (Чтобы блюдо не было очень острым, семена перца в салат не добавляйте).
- Помидоры соедините с кубиками арбуза в салатнике или на блюде.
- Добавьте брынзу, острый перец и измельчённые листья базилика (я порвала листья руками, но можно нарезать полосками). Слегка посолите и поперчите салат (по щепотке), полейте оливковым маслом.
- Салат с арбузом, помидорами и брынзой готов. Для улучшения вкусовых качеств перед заправкой салат можно отправить в холодильник на 20-25 минут.
- Подавайте закуску к столу. Вкус всех компонентов очень гармоничен. Базилик освежает и цветом, и ароматом. Вкусно, необычно, оригинально!