Прямая трансляция с панихиды на 40-й день смерти Юрия Шатунова

Мероприятия, приуроченные к 40 дням со смерти певца Юрия Шатунова пройдут на Троекуровском кладбище, где захоронена часть праха культового российского певца. Вход на панихиду свободный. Поклонники усыпали могилу белыми розами, а ещё выпустили в небо белых голубок. Некоторые из собравшихся не скрывали слёз, другие улыбались и снимали происходящее на смартфоны.