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Прямая трансляция с панихиды на 40-й день смерти Юрия Шатунова

Limon.ee
Прямая трансляция с панихиды на 40-й день смерти Юрия Шатунова
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Юрий Шатунов
Юрий Шатунов Фото: Shutterstock

Ожидается, что проститься с бывшим солистом «Ласкового мая» в течение дня придет множество народа.

Мероприятия, приуроченные к 40 дням со смерти певца Юрия Шатунова пройдут на Троекуровском кладбище, где захоронена часть праха культового российского певца. Вход на панихиду свободныйПоклонники усыпали могилу белыми розами, а ещё выпустили в небо белых голубок. Некоторые из собравшихся не скрывали слёз, другие улыбались и снимали происходящее на смартфоны.

На всякий случай, охрана кладбища предупреждена о возможном наплыве посетителей.

Смотрите прямую трансляцию!

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