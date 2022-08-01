Ожидается, что проститься с бывшим солистом «Ласкового мая» в течение дня придет множество народа.
Прямая трансляция с панихиды на 40-й день смерти Юрия Шатунова
Прямая трансляция с панихиды на 40-й день смерти Юрия Шатунова
Мероприятия, приуроченные к 40 дням со смерти певца Юрия Шатунова пройдут на Троекуровском кладбище, где захоронена часть праха культового российского певца. Вход на панихиду свободный. Поклонники усыпали могилу белыми розами, а ещё выпустили в небо белых голубок. Некоторые из собравшихся не скрывали слёз, другие улыбались и снимали происходящее на смартфоны.
На всякий случай, охрана кладбища предупреждена о возможном наплыве посетителей.
Смотрите прямую трансляцию!
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