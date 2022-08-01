Роберт Роол, телеведущий, который недавно стал отцом, поделился с подписчиками милым снимком.
ФОТО МАЛЫША ⟩ Известный эстонский телеведущий показал нежный снимок с новорожденным сыном
Роол проиллюстрировал первую опубликованную публике фотографию отца и сына смайликом в виде сердца. Действительно, не надо слов!
Роберт Роол и его возлюбленная Маарья объявили, что ждут ребенка в феврале этого года, когда Роол опубликовал в социальных сетях фотографию растущего животика Маарьи.
Ведущий рассказал Elu24, что ребенок родится летом и его очень и очень ждут. «Сегодня было много поздравлений, и мы с любимой очень благодарны за это», – добавил он тогда.
Несколько недель назад у пары родился первенец. Они поделились с подписчиками первой фотографией сына в публикации в Instagram 16 июля. На милом снимке родители наблюдают, как их сын спит. «Мы очень счастливы, и все отлично!» – прокомментировал Роол порталу Elu24. Пара пока не раскрыла публике имя ребенка.
Роберт и его возлюбленная Маарья вместе с начала 2021 года. Маарья родом из Хаапсалу и работает в PERH.