ФОТО МАЛЫША ⟩ Известный эстонский телеведущий показал нежный снимок с новорожденным сыном

Роол проиллюстрировал первую опубликованную публике фотографию отца и сына смайликом в виде сердца. Действительно, не надо слов!

Роберт Роол и его возлюбленная Маарья объявили, что ждут ребенка в феврале этого года, когда Роол опубликовал в социальных сетях фотографию растущего животика Маарьи.

Ведущий рассказал Elu24, что ребенок родится летом и его очень и очень ждут. «Сегодня было много поздравлений, и мы с любимой очень благодарны за это», – добавил он тогда.

Несколько недель назад у пары родился первенец. Они поделились с подписчиками первой фотографией сына в публикации в Instagram 16 июля. На милом снимке родители наблюдают, как их сын спит. «Мы очень счастливы, и все отлично!» – прокомментировал Роол порталу Elu24. Пара пока не раскрыла публике имя ребенка.