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ГОРЯЧЕЕ ФОТО ⟩ Эстонская фитнес-красотка продемонстрировала свои формы в откровенном платье

Limon.ee
Эстонская фитнес-красотка продемонстрировала свои формы в откровенном платье
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Арида Муру.
Арида Муру. Фото: Arida Muru

Чемпионка мира по фитнес-бикини Арида Муру дразнит своих поклонников очередным сексуальным фото. Красавица, которая работает моделью и личным тренером, поделилась в Instagram фотографией, демонстрирующей изгибы ее тела в особенно пикантном платье, пишет Elu24.

Модель и персональный тренер Арида Муру, ставшая чемпионкой мира по фитнес-бикини в 2018 году, постоянно балует подписчиков своего Instagram-аккаунта откровенными кадрами.

На этот раз фитнес-модель позирует в розовом платье, которое подчеркивает ее красивые изгибы и грудь.

У Ариды более 13 000 поклонников в Instagram, и помимо работы тренером она также работает над подкастом под названием Karmake.

Сердце фитнес-красотки занято пярнуским мастером боевых искусств Кайо Нурмсоо. Молодые спортсмены вместе уже больше года.

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