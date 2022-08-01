Чемпионка мира по фитнес-бикини Арида Муру дразнит своих поклонников очередным сексуальным фото. Красавица, которая работает моделью и личным тренером, поделилась в Instagram фотографией, демонстрирующей изгибы ее тела в особенно пикантном платье, пишет Elu24.
ГОРЯЧЕЕ ФОТО ⟩ Эстонская фитнес-красотка продемонстрировала свои формы в откровенном платье
Эстонская фитнес-красотка продемонстрировала свои формы в откровенном платье
Модель и персональный тренер Арида Муру, ставшая чемпионкой мира по фитнес-бикини в 2018 году, постоянно балует подписчиков своего Instagram-аккаунта откровенными кадрами.
На этот раз фитнес-модель позирует в розовом платье, которое подчеркивает ее красивые изгибы и грудь.
У Ариды более 13 000 поклонников в Instagram, и помимо работы тренером она также работает над подкастом под названием Karmake.
Сердце фитнес-красотки занято пярнуским мастером боевых искусств Кайо Нурмсоо. Молодые спортсмены вместе уже больше года.
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