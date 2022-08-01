ГОРЯЧЕЕ ФОТО ⟩ Эстонская фитнес-красотка продемонстрировала свои формы в откровенном платье

Модель и персональный тренер Арида Муру, ставшая чемпионкой мира по фитнес-бикини в 2018 году, постоянно балует подписчиков своего Instagram-аккаунта откровенными кадрами.

На этот раз фитнес-модель позирует в розовом платье, которое подчеркивает ее красивые изгибы и грудь.

У Ариды более 13 000 поклонников в Instagram, и помимо работы тренером она также работает над подкастом под названием Karmake.