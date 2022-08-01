Видео ⟩ Как такое вообще можно есть? Редакцию шокировали хот-доги за 70 центов от IKEA

Хот-доги за 70 центов? Они вообще съедобны?

Пока самый первый полноценный мебельный магазин IKEA в Эстонии еще лишь готовится к открытию, чтобы уже немножечко взбодрить потенциальных клиентов, руководство фирмы придумало интересный маркетинговый ход. По городу пустили фургончик расписной. Нет, не с бродячими артистами, а с мастерами по приготовлению хот-догов за 70 центов. Уж не знаю, есть ли вообще мясо в той самой сосиске, что в тесте, но, несмотря на это, мебельный магазин предлагает также это блюдо для веганов. В отличие от простых хот-догов, веганские посыпают сушеным луком и внешне он выглядит куда более аппетитно. Булочка же в обоих случаях идет одна. Как будто не очень свежая и холодная. Приправляют всё это дело горчицей и кетчупом, если очень захотите, то еще и майонезом. Получается абсолютно невкусно, о чем свидетельствуют результаты слепого теста, проведенного сотрудниками нашей редакции.

С чем сравнивали?

Цель нашего слепого тестирования не в том, чтобы выяснить, где продают самый вкусный так называемый датский или открытый хот дог, а в том, может ли вообще хот-дог из IKEA за 70 центов конкурировать со своим более дорогим конкурентом с заправочной станции? К слову, там открытый хот-дог нам обошелся чуть меньше 3 евро, благодаря чудо-карте, которую может оформить любой желающий клиент. Если же оной нет, то хот-дог будет стоить 3 евро и 25 центов.

Итак, закупаемся на заправочной станции, едем к фургончику IKEA и начинаем наше слепое тестирование. Так что, смогут ли сотрудники редакции отличить дорого и богато и просто и невкусно? И так ли идеален хот-дог с заправочной станции?

Какие плюсы?

Несмотря на то, что особой очереди у фургончика не было, обычно там скапливалось до пяти человек, чтобы побаловать себя или хот-догом, или мороженым. И нужно отдать должное, скорость приготовления трех хот-догов была просто невероятной - их выдали уже через 15 секунд после заказа. На заправочной станции время ожидания составило около 7 минут.