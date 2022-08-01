Певица Монеточка, недавно сообщившая о своей беременности, рассказала подписчикам в Instagram, что перестала бояться родов. Изучив информацию по теме, она пришла к выводу, что на самом деле в родах нет ничего страшного, пишет spletnik.ru.
Монеточка о навязанном страхе родов: «Европейская цивилизация усложнила женщинам комфортный натуральный процесс»
«Куда-то совершенно испарился страх. Чем больше я читаю, тем больше понимаю, что в основном то, чего боятся женщины, это какие-то мифы и стереотипы. Либо это настолько редкие случаи, что к ним не имеет никакого смысла готовиться. Раньше я считала, что роды — это мучение и проклятье, наказание нам за какие-то наши женские грехи. Только сейчас я почувствовала, что это не так, что в организме здоровой женщины, где беременность протекает нормально, есть все для того, чтобы родить этого ребенка. И не нужна никакая дополнительная [помощь], как при операции: вот мы при смерти лежим, и вот из нас надо уже это все щипцами вытаскивать и делать какие-то бесконечные уколы.
Знаете, что мне помогло и очень успокоило? Историческая информация о том, как проходили роды в разные эпохи, в разных местах, в каких-то племенах. Оказалось, что далеко не в каждом обществе есть эта надстройка, стигма о том, что это какое-то мучение, кошмар и ад. Там никто так не думает и медицинским случаем это никто исторически не считает. В общем, мой вердикт пока что таков, что это европейская цивилизация излишне заморочила и усложнила женщинам их комфортный натуральный процесс», - размышляет Монеточка.
В то же время певица добавила, что может забрать свои слова обратно после того, как испытает все на себе, но пока она «так чувствует».
«Вы можете мне даже не писать про детскую смертность при родах, женскую смертность при родах, потому что лучшие показатели по этим параметрам в современном в мире в тех странах, где официальная медицина принимает концепцию свободы женщины в родах. Если всё протекает нормально, у нее есть шанс выбрать, как это будет проходить и что ей нужно. В тех местах, где ее привязывают ремнями к кушетке, не разрешают ей повернуться, не разрешают ей выбрать, какое обезболивание нужно или не нужно никакое, — поверьте, в этих странах статистика гораздо хуже и страшнее именно по тем показателям, о которых вы мне пишете», - считает певица.
Монеточка станет матерью впервые. Отец ее ребенка — продюсер Виктор Исаев, за которого певица вышла замуж в конце 2021 года. Недавно артистка высказалась об отмене права на аборт в США, назвав это решение «очередной попыткой контролировать женщину».