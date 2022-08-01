Монеточка о навязанном страхе родов: «Европейская цивилизация усложнила женщинам комфортный натуральный процесс»

«Куда-то совершенно испарился страх. Чем больше я читаю, тем больше понимаю, что в основном то, чего боятся женщины, это какие-то мифы и стереотипы. Либо это настолько редкие случаи, что к ним не имеет никакого смысла готовиться. Раньше я считала, что роды — это мучение и проклятье, наказание нам за какие-то наши женские грехи. Только сейчас я почувствовала, что это не так, что в организме здоровой женщины, где беременность протекает нормально, есть все для того, чтобы родить этого ребенка. И не нужна никакая дополнительная [помощь], как при операции: вот мы при смерти лежим, и вот из нас надо уже это все щипцами вытаскивать и делать какие-то бесконечные уколы.