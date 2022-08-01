ПРОВЕРЯЕМ! ⟩ Денежная энергия по дате рождения: кому суждено стать богачом, и как разблокировать финансовый поток

2. Неблагоприятное в денежном плане число, которое несет своему обладателю лишь нужду, множество долгов и финансовые неудачи. Никогда не берите и не давайте в долг суммы, кратные двойке. В дни, которые соответствуют этому числу, также не стоит проводить крупные финансовые операции.

3. Нумерологи считают тройку нейтральной в финансовом плане. Однако трудолюбие человека может сделать "перекос" в положительную сторону. Так число 3 может стать числом силы для тех, кто не боится риска, и готов строить свой успех с нуля. Особое внимание тем, у кого в дате рождения зашифрована тройка, стоит обратить на благотворительность.

4. Стабильность – главная характеристика этого числа с точки зрения нумерологии. Люди с четверкой умеют хорошо трудиться и отдыхать, однако не забывают откладывать. Финансовая грамотность в них заложена на уровне интуиции, поэтому со сбережений им удается осуществлять крупные покупки и реализовывать дорогостоящие мечты.

5. А вот людям, у которых в дате рождения заложена цифра 5, накапливать категорически противопоказано. У них деньги должны быть постоянно в обороте, а если не в обороте – то потрачены с удовольствием и/или пользой. Только так их финансовый успех останется им верен. Покупки, сделанные на суммы, кратные пяти, принесут не только удовольствие, но и очень скоро вернутся звонкой монетой в кошельке.