Первый муж Лопес: «Дженнифер нравится влюбляться. Ее брак с Беном не продлится долго»

Первый муж Дженнифер Охани Ноа как сейчас помнит все, что было между ним и певицей, пишет «Стархит». Кажется, что тренеру до сих пор трудно смириться с разрывом, хотя прошло более 25 лет. А история их была романтичной: в 1996 году Лопес заметила красавчика-официанта в одном из ресторанов Майами, и через год они поженились в том же заведении. Испытание славой исполнительницы не прошел ее новоиспеченный супруг, и вскоре они расстались.

«Мы полюбили друг друга, когда она уже была знаменитостью. Но за время нашего брака она стала суперзвездой. Много лет мне было слишком больно говорить об этом, я хотел жить своей жизнью вдали от внимания публики. Но когда я увидел, что она вышла замуж за Бена, хотя он отличный парень, меня вновь захватили чувства», — сетует Ноа.