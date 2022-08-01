Этим летом Дженнифер Лопес в четвертый раз вышла замуж. Если один из ее экс-мужей — отец близнецов Марк Энтони — занят личной жизнью и вскоре женится на модели, то другой бывший суперзвезды озабочен тем, что происходит у нее с новой старой любовью — Беном Аффлеком.
Первый муж Лопес: «Дженнифер нравится влюбляться. Ее брак с Беном не продлится долго»
Первый муж Дженнифер Охани Ноа как сейчас помнит все, что было между ним и певицей, пишет «Стархит». Кажется, что тренеру до сих пор трудно смириться с разрывом, хотя прошло более 25 лет. А история их была романтичной: в 1996 году Лопес заметила красавчика-официанта в одном из ресторанов Майами, и через год они поженились в том же заведении. Испытание славой исполнительницы не прошел ее новоиспеченный супруг, и вскоре они расстались.
«Мы полюбили друг друга, когда она уже была знаменитостью. Но за время нашего брака она стала суперзвездой. Много лет мне было слишком больно говорить об этом, я хотел жить своей жизнью вдали от внимания публики. Но когда я увидел, что она вышла замуж за Бена, хотя он отличный парень, меня вновь захватили чувства», — сетует Ноа.
Охани трудно поверить, что 53-летняя Дженнифер воспылала чувствами к другому бывшему, а не к нему. Мужчина уверен, что Лопес ни с кем, кроме него, не испытывала таких эмоций, о которых говорила 26 лет назад... «Я желаю ей и Бену всего наилучшего, но не думаю, что их брак продлится долго. Джен нравится влюбляться, но она была обручена шесть раз. Бен — ее муж номер четыре. Я был мужем номер один, и она говорила мне, что я — любовь всей ее жизни. Когда мы лежали в постели в нашу брачную ночь, она говорила, что мы будем вместе навсегда», — говорит он.
Его также заинтересовало, что мама певицы так обожает Бена. Похожих отношений с родительницей невесты у него не сложились, и все из-за сложного характера тещи. «Она любит свою маму, и Гваделупе очень гордится ею, но я всегда считал их отношения токсичными. Гваделупе постоянно кричала на нее, и мне это не нравилось. Оглядываясь назад, я иногда думаю, что, возможно, Джен наслаждалась драмой», — продолжает Ноа.
«Если Гваделупе на стороне Бена, то, возможно, у него есть шанс. Но я думаю, Джен из тех, что выходит замуж по семь или восемь раз. Не могу представить, что когда-нибудь она остепенится и выберет одного мужчину. Она постоянно требует от себя развития в профессиональной жизни, поэтому ее карьера так успешна уже три десятка лет, но и в личной жизни она не может усидеть на месте», — убежден Охани.