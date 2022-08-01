Светлана Лобода: «Даже не думаю о том, что могу вернуться в Москву и жить в России. Это исключено»

Лобода откровенничает, что 11-летней Евангелине поначалу было трудно привыкнуть к новым условиям. «Дети вообще сложно адаптируются к новой реальности. Я очень много с ней об этом разговаривала, - говорит Светлана. - Объясняла, почему мы не можем остаться. Она меня слышит, понимает и поддерживает, но ей очень тяжело. Она говорит: «Мам, я очень скучаю по своим друзьям». Но я говорю, что так сложились наши обстоятельства, что вернуться мы не можем и не вернемся».

По словам Светланы, и младшая наследница Тильда не понимает, зачем семье потребовался переезд. «Матильда маленькая, ей 4 года. Она часто меня спрашивает, почему мы живем в другом доме, почему мы переехали в другую страну. Я говорю ей, что мы путешествуем по миру, смотрим разные места, что я хочу, чтобы она знакомилась с разными детками. И как-то ее это успокаивает», - сказала она.

Несмотря на мольбы дочерей, 39-летняя певица непреклонна: она не поддерживает войну в Украине, из-за чего она и ее родные не могут находиться в России. «Я не вижу возможности даже думать о том, что могу вернуться в Москву и жить в России. Это исключено», - выпалила блондинка в интервью грузинскому журналисту Ноэ Сулаберидзе.