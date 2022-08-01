Светлана Лобода перевезла семью в Европу, но о своем местонахождении она не распространяется, пишет «Стархит». Хотя в Эстонии всем известно, что проживает артистка сейчас в Латвии и по ее постам в Instagram это понятно.
Светлана Лобода: «Даже не думаю о том, что могу вернуться в Москву и жить в России. Это исключено»
Лобода откровенничает, что 11-летней Евангелине поначалу было трудно привыкнуть к новым условиям. «Дети вообще сложно адаптируются к новой реальности. Я очень много с ней об этом разговаривала, - говорит Светлана. - Объясняла, почему мы не можем остаться. Она меня слышит, понимает и поддерживает, но ей очень тяжело. Она говорит: «Мам, я очень скучаю по своим друзьям». Но я говорю, что так сложились наши обстоятельства, что вернуться мы не можем и не вернемся».
По словам Светланы, и младшая наследница Тильда не понимает, зачем семье потребовался переезд. «Матильда маленькая, ей 4 года. Она часто меня спрашивает, почему мы живем в другом доме, почему мы переехали в другую страну. Я говорю ей, что мы путешествуем по миру, смотрим разные места, что я хочу, чтобы она знакомилась с разными детками. И как-то ее это успокаивает», - сказала она.
Несмотря на мольбы дочерей, 39-летняя певица непреклонна: она не поддерживает войну в Украине, из-за чего она и ее родные не могут находиться в России. «Я не вижу возможности даже думать о том, что могу вернуться в Москву и жить в России. Это исключено», - выпалила блондинка в интервью грузинскому журналисту Ноэ Сулаберидзе.
В эмиграции жизнь близких артистки кардинально изменилась. Однако девочки нашли плюсы: теперь их мама всегда рядом с ними, так как она отменила всю концертную деятельность до недавнего времени. «Я сейчас очень много времени провожу с ними. Евочка и Тильда сейчас пошли в лагерь, я отдала, чтобы они общались с детками. Ева говорит, что я никогда так много времени с ними не проводила. Она очень счастлива. Она говорит: «Я хочу, чтобы у тебя работы не было, чтобы ты всегда была с нами», - добавила Лобода.