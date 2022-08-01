Фото резко постаревшей певицы Адель без макияжа ошарашило Сеть

Папарацци засняли известную британскую певицу Адель в не самом лучшем виде. В Сети появились снимки, на которых звезда запечатлена без макияжа. При этом пользователи Сети сошлись во мнении, что 34-летняя артистка выглядит на все 50 лет.

Несмотря на то что Адель похудела примерно на 20 килограммов, ее внешний вид все равно вызывает вопросы у поклонников. Они обратили внимание на то, что их любимица осунулась, потеряла блеск в глазах и в целом как будто значительно постарела. Виной такому плохому виду звезды поклонники называют ее нынешние непростые отношения с новым бойфрендом, спортивным агентом Ричем Полом. По словам очевидцев, избранник трепет певице нервы, причем она уже не стесняется ругаться с ним в присутствии посторонних по телефону. При этом на пальце Адель красуется обручальное кольцо.

Напомним, что ранее Адель состояла в отношениях с бизнесменом Сайманом Коннеки. Пара начала встречаться в 2011 году, а в 2012 году у них родился сын Анджело Джеймс Конекки. В апреле 2019 года певица и бизнесмен объявили о расставании.