Джонни Депп продал свою первую арт-коллекцию за 3,65 миллиона долларов

Американский актер Джонни Депп за несколько часов продал все картины из своей дебютной коллекции Friends And Heroes («Друзья и герои») за $3,65 млн через британскую онлайн-галерею Castle Fine Art. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Коллекция представляла собой 780 арт-принтов с портретами четырех человек, которые вдохновляют артиста: музыканта Боба Дилана, актера Аль Пачино, актрисы Элизабет Тейлор и гитариста группы The Rolling Stones Кита Ричардса. По данным телеканала, цена одной репродукции картины Джонни Деппа составляла около $4800, а комплект из четырех работ можно было приобрести почти за $18 100.

«Каждое изображение в дебютной коллекции Джонни имело свой фотореференс, который артист развил и дополнил с помощью своих характерных росчерков от руки. Искусство Джонни существует на пересечении поп-арта и уличного искусства. Результатом стала серия культовых принтов-портретов медийных персон, которая вышла за рамки безличной графической простоты поп-арта. Это поп-арт с чувством», — сказано в описании коллекции на сайте онлайн-галереи.