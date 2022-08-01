Самый точный гороскоп на август от эстонского астролога Кристины Ивановой: любые решения будут приняты через конфликты

В политической и социальной жизни начнет нарастать напряжение, схожее по аналогии с событиями начала этого года. Агрессивный аспект между двумя сложными планетами Сатурном и Ураном продемонстрирует нам либо тех же фигурантов, либо подобные события, которые мы наблюдали в январе и феврале. Одно можно сказать точно – любые серьезные решения будут приниматься только через конфликт. И конфликт этот будет усугубляться вплоть до декабря этого года. Тем, кто следит за политикой, подобный анализ может быть интересен, так как финал главной новостной темы года, по моим расчетам, уже не за горами. Вопрос в только в том, сколько жертв еще понадобиться, чтобы ее решить?

Если в вашей жизни в начале этого года (январь, февраль) были какие-то сложные события или ситуации, которые вы сами оцениваете как конфликтные и они до сих пор находятся в острой фазе, то, очень вероятно, что кульминация и как следствие, завершение этих тем произойдет с августа по декабрь этого года.