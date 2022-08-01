Август станет месяцем интенсивных событий. Особенно сильно их почувствуют эти знаки: Овен, Лев, Стрелец и Козерог (или если в этих знаках есть ваши личные планеты). Стоит ожидать подобия американских горок, когда несколько дней везет невероятно, но за этим восторгом наступает полная апатия.
Самый точный гороскоп на август от эстонского астролога Кристины Ивановой: любые решения будут приняты через конфликты
В политической и социальной жизни начнет нарастать напряжение, схожее по аналогии с событиями начала этого года. Агрессивный аспект между двумя сложными планетами Сатурном и Ураном продемонстрирует нам либо тех же фигурантов, либо подобные события, которые мы наблюдали в январе и феврале. Одно можно сказать точно – любые серьезные решения будут приниматься только через конфликт. И конфликт этот будет усугубляться вплоть до декабря этого года. Тем, кто следит за политикой, подобный анализ может быть интересен, так как финал главной новостной темы года, по моим расчетам, уже не за горами. Вопрос в только в том, сколько жертв еще понадобиться, чтобы ее решить?
Если в вашей жизни в начале этого года (январь, февраль) были какие-то сложные события или ситуации, которые вы сами оцениваете как конфликтные и они до сих пор находятся в острой фазе, то, очень вероятно, что кульминация и как следствие, завершение этих тем произойдет с августа по декабрь этого года.
Так как в этом году именно затмения стали основным катализатором изменений в процессах платежных систем (о которых я, кстати, писала в своем большом прогнозе на этот год), то следующих этапов перемен стоит ожидать в октябре и ноябре. Но об этом мы поговорим позже, а пока с большим интересом провожаем последний месяц этого неспокойного лета.
Овен
Дорогие Овны, первая половина августа – однозначно про любовь. Кто-то или что-то будет разжигать в вас страсть, и ей стоит поддаться. Особенное значение приобретут отношения с детьми и любимыми. Поводов для вдохновения будет достаточно. После 20-х чисел месяца вы плавно войдете в рабочую рутину, а до этого просто позвольте себе расслабиться.
Удачные дни: 1-6, 11-17, 28-31
Конфликтные дни: 7-10, 19-26
Телец
Тельцы будут чем-то увлечены вплоть до середины месяца. Полноценный отдых вам светит только после 20-го числа. Если вы планировали взять в семью домашнее животное, то этот месяц является самым подходящим. Последние 10 дней августа могут подарить романтические знакомства и неожиданные приятности. Особенно, если ваше сердце пока свободно.
Удачные дни: 1-5, 14-20
Конфликтные дни: 6-8, 24-29
Близнецы
Близнецы будут находиться в своей обычной стихии постоянных контактов и перемещений. Вы схватываете информацию на лету, необыкновенно востребованы и абсолютно всем необходимы. Период подходит для путешествий, посреднической и консультационной деятельности, интенсивного обучения или подготовки к нему. Старайтесь успеть как можно больше, пока удача на вашей стороне.
Удачные дни: 9, 13-31
Конфликтные дни: 6
Рак
Раков будут интересовать вопрос ресурсов. Вопросы денег выйдут на первое место, и все процессы будут крутиться исключительно вокруг этого. Большое значение приобретут рассуждения о том, чем вы владеете и как этим распорядиться? Это может касаться не только денег, но еще и ваших возможностей, которые в этом месяце будут поставлены под вопрос. Прирост возможен только через готовность самостоятельного преодоления конфликтов. Возможности для этого появятся после 15 августа.
Удачные дни: 1-4, 6-11, 14, 16, 20, 21, 31
Конфликтные дни: 17, 19, 22, 24, 26-28
Лев
Дорогие Львы, в этом месяце вам обязательно надо проявить личную инициативу, чтобы добиться желаемого. Будьте активны и смелы, тогда прогресс в важных для вас областях не заставит себя ждать. Полезно заниматься вопросами изменения собственного имиджа – от прически до более кардинальных вещей, за исключением чисел с 7 по 15 августа.
Удачные дни: 1-3, 7
Конфликтные дни: 8-15, 20-25
Дева
Девы займут выжидательную позицию вплоть до 20-х чисел месяца. Вам необходима перезагрузка, стоит провести время наедине с собой. Идеальное решение – уехать в далекое путешествие. Если это сделать невозможно, то полезно снизить количество необязательных контактов. После 20-го августа начнут решаться нерешаемые ранее проблемы.
Удачные дни: 9, 13-31
Конфликтные дни: 6
Весы
Весам будет везти в мелочах и даже по-крупному, если вы будете выходить в люди как можно чаще. Август щедр на завязывание полезных связей и получение новых возможностей. Вы будете востребованы и популярны, поэтому пользуйтесь моментом и не отказывайтесь ни от одного стоящего предложения выхода в свет. Последние 10 дней месяца подходят для дальних поездок.
Удачные дни: 1-5, 14-20
Конфликтные дни: 6-8, 24-29
Скорпион
Для некоторых из вас август станет решающим месяцем в принятии решений. То, на что вы раньше не могли решиться, покажется не таким уж недосягаемым. До 20-х чисел месяца стоит демонстрировать свою амбициозность, чтобы заработать симпатии вышестоящих лиц. Особенное везение ожидает людей творческих профессий. Последние 10 дней августа подарят вам умиротворение в кругу близких друзей и приятные проводы этого лета.
Удачные дни: 1-5, 10-17, 19-24, 28-31
Конфликтные дни: 6-9
Стрелец
Стрельцы будут пребывать в своей обычной стихии деятельной активности. Планов окажется громадье. Шанс на успех имеют те из них, у которых есть реальная перспектива, и в этом состоит главная особенность месяца – отделить главное и второстепенного и сделать правильные ставки. Опасайтесь стать жертвой обмана или искушения в обстоятествах, перед которыми вам сложно устоять. Хорошо идут дела, связанные с обучением, повышением квалификации, путешествиями и контактами с иностранцами.
Удачные дни: 1-3, 7, 15-19
Конфликтные дни: 28-31
Козерог
Один из самых травматичных месяцев для Козерогов. Вам стоит избегать интриг и не идти на сознательные риски. Этот месяц заставит почувствовать вас главным героем запутанного сюжета, где сложно отделить правду от лжи. Старайтесь соблюдать спокойствие и не приминать кардинальных решений до 20-х чисел месяца. Бывают периоды, которые просто стоит переждать, не наломав при этом дров.
Удачные дни: 21
Конфликтные дни: 1-11, 13-16, 28-30
Водолей
Главный месяц любви романтики для Водолеев. Вероятно, кто-то или что-то заставит ваше сердце биться чаще. Поскольку темы партнерства или решения юридических вопросов выйдут на первое место, их не стоит решать с позиции силы и грубого доминирования. Проявите дипломатический навык и получите даже больше, чем ожидали.
Удачные дни: 1-5, 9, 13-17, 19
Конфликтные дни: 21-31
Рыбы
Пока все знаки Зодиака провожают летние закаты, у вас кипит работа и активное получение необходимых для жизни навыков. В этом месяце нем будет случайных подарков, зато у вас появится уникальная возможность научиться заботиться о себе и о близких. Последние 10 дней преподнесут приятный сюрприз в сферах личных или партнерских отношений.
Удачные дни: 5-12, 24
Конфликтные дни: 18-22