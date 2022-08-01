Гороскоп на 1 августа: Овнам – неожиданности, Львам – деньги, Стрельцам – опасность

Овен

В этот день планировать что-то будет трудно. Понедельник принесет Овнам немало интересных поворотов событий и сюрпризов. Сложно контролировать даже ваши собственные мысли, вы не знаете, куда принесет вас полет фантазии. Неожиданности этого дня не смогут выбить вас из колеи, наоборот вы ко всему относитесь с юмором. На начало серьезных отношений можно не рассчитывать, однако вам приятные знаки внимания и флирт. Люди, которых вы давно не видели, могут разочаровать вас своими переменами.

Телец

В этот день благоприятными будут любые поездки. В них Тельцы смогут реализовать все запланированное. Вас ждут приятные знакомства и интересные встречи. Полученный опыт вам пригодится уже в скором времени. Появиться шанс познакомится с человеком, который сможет изменить вашу жизнь к лучшему. Вы можете браться за решение даже самых сложных вопросов, звезды на вашей стороне, а интуиция подскажет верное решение.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут поволноваться. Решение важного вопроса будет откладываться, и вы не сможете составить четкий план. Это может вызывать недопонимание и привести к разногласиям с окружающими. Однако вооружившись чувством юмора, вы сможете преодолеть затруднения. За покупками стоит отправляться в компании близких друзей, вы прекрасно проведете время. Поездки на автомобиле будут долгими и утомительными.

Рак