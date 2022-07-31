Трассу из Санкт-Петербурга в Эстонию расширят: дорога станет шестиполосной

Дорогу из Санкт-Петербурга в Эстонию собираются расширить. Красносельское шоссе от КАД до Гореловского путепровода сделают шестиполосным. Проект расширения участка трассы «Нарва» будет стоить около 800 тысяч евро. Об этом сообщает «Деловой Петербург».