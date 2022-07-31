Дорогу из Санкт-Петербурга в Эстонию собираются расширить. Красносельское шоссе от КАД до Гореловского путепровода сделают шестиполосным. Проект расширения участка трассы «Нарва» будет стоить около 800 тысяч евро. Об этом сообщает «Деловой Петербург».
Трассу из Санкт-Петербурга в Эстонию расширят: дорога станет шестиполосной
Трассу из Санкт-Петербурга в Эстонию расширят: дорога станет шестиполосной
Участок от Лиговского путепровода до Кингисеппского шоссе полностью будет реконструирован. От Лиговского путепровода до Красного Села — шесть полос, обход Красного Села четырехполосный плюс двухполосный проспект Ленина через сам город.
Таким образом участок трассы протяженностью в 2,6 километра станет шестиполосным. Сообщается, что работы будут завершены в 2024 году.
Когда именно начнутся работы по реконструкции дороги, не известно.