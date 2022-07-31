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TikTok разрабатывает «убийцу» Apple Music и Spotify

Limon.ee
TikTok разрабатывает «убийцу» Apple Music и Spotify
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TikTok.
TikTok. Фото: TOLGA AKMEN/AFP

ByteDance, материнская компания TikTok, планирует запустить собственный музыкальный сервис под названием TikTok Music. Сообщение об этом появилось на сайте издания 9To5Mac. Журналистам об этом стало известно после того, как ByteDance подала заявку на регистрацию товарного знака TikTok Music в США.

Из описания заявки следует, что марка предназначается для различных товаров и услуг, включая мобильное приложение для покупки, скачивания и воспроизведения музыки. Таким образом, СМИ предположили, что китайская компания разрабатывает мобильный сервис, который в перспективе составит конкуренцию Soptify, Apple Music и другим стриминговым платформам.

Журналисты видят в TikTok Music серьезного конкурента вышеперечисленным сервисам, поскольку приложение китайской соцсети в принципе ориентировано на музыкальный контент и при этом обладает гигантской аудиторией. Отмечается, что TikTok – единственное в мире приложение, не принадлежащее Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), количество загрузок которого превышает 3 млрд.

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