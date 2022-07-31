TikTok разрабатывает «убийцу» Apple Music и Spotify

ByteDance, материнская компания TikTok, планирует запустить собственный музыкальный сервис под названием TikTok Music. Сообщение об этом появилось на сайте издания 9To5Mac. Журналистам об этом стало известно после того, как ByteDance подала заявку на регистрацию товарного знака TikTok Music в США.