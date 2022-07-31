ФОТО ⟩ Ожидающая второго ребенка актриса Русского театра Анна Сергеева в восхищении от чарующей Италии

Анна Сергеева, подтвердившая свою беременность в начале июня, наряду с фотографиями делится своими впечатлениями о путешествии в Италию на своей странице в Instagram.

«Калабрия была идеальным выбором для пляжного отдыха. На самом деле это место должно называться Лазурный берег. Такое синее море!»- пишет актриса. Судя по всему, пара наслаждалась ночной жизнью Рима, а также прекрасным времяпрепровождением в Ватикане.

«Безусловно, это стоит увидеть и дождаться. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, я забываю, насколько он велик и удивителен», – рассказала Анна.

О беременности актрисы стало известно на гала-вечере журнала Kroonika. «Я почувствовала, что не могу больше скрывать беременность и не хочу пропустить вечеринку, поэтому мы решили объявить об этом публично», – сообщила Анна Сергеева в интервью Elu24 в середине июня.