Актриса Русского театра, известная по роли в сериале «Õnne 13» Анна Сергеева отправилась наслаждаться итальянским солнцем вместе со своим супругом Виктором Марвиным.
ФОТО ⟩ Ожидающая второго ребенка актриса Русского театра Анна Сергеева в восхищении от чарующей Италии
Анна Сергеева, подтвердившая свою беременность в начале июня, наряду с фотографиями делится своими впечатлениями о путешествии в Италию на своей странице в Instagram.
«Калабрия была идеальным выбором для пляжного отдыха. На самом деле это место должно называться Лазурный берег. Такое синее море!»- пишет актриса. Судя по всему, пара наслаждалась ночной жизнью Рима, а также прекрасным времяпрепровождением в Ватикане.
«Безусловно, это стоит увидеть и дождаться. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, я забываю, насколько он велик и удивителен», – рассказала Анна.
О беременности актрисы стало известно на гала-вечере журнала Kroonika. «Я почувствовала, что не могу больше скрывать беременность и не хочу пропустить вечеринку, поэтому мы решили объявить об этом публично», – сообщила Анна Сергеева в интервью Elu24 в середине июня.
Тогда Сергеева призналась, что ее первая беременность протекала легче, чем вторая. «Период тошноты в этот раз длился почему-то намного дольше. Вначале совсем не было аппетита... Я хотела фрукты, овощи и ела только здоровую пищу».