ПОМОГИТЕ НАЙТИ ⟩ Поиски 83-летнего Анатолия продолжаются уже две недели: сын каждый день отправляется на поиски отца

«Пропавший 83-летний мужчина находился на пробежке со своими близкими. Родственник снимает видео (из которого позже становится известно время и точное место, где они расстаются на лесной дороге) и затем он говорит старику: »побежали домой«. Родственник быстрее побежит, а потом они встретит его у дома. Когда родственник вернулся на дачу, мужчины всё не было, и он решает побежать обратно к тому же перекрестку лесных дорог, где они расстались. Оттуда он звонит на мобильный телефон старику, время – 15.56. 83-летнего мужчину не видел никто уже 37 минут. Затем близкие мужчины садятся в машину на даче и отправляются в поиски. Они не могут его найти. Около 20.00 приехали полицейские собаки, затем привели полицейский дрон. Ночью мужчину не нашли, а в 8 часов утра в воскресенье у меня зазвонил телефон. Я еду в полицейский участок на улице Кольде, получаю карту, где указаны места, в которых поиски велись ночью. Мы встречаемся в лесу, где в последний раз мужчину видели ближайшие родственники. Он должен быть где-то здесь, думаем мы, и начинаем спасательные поиски, в этом году уже 115-ые по счету».