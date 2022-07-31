Фонд Kadunud сообщает, что в связи с поисками 83-летнего Анатолия, пропавшего 16 июля в деревне Каазику в волости Сауэ, обстоятельства, которые были известны до этого момента, существенно изменились. Мужчину каждый день разыскивает его сын Андрей, который не собирается останавливаться.
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ⟩ Поиски 83-летнего Анатолия продолжаются уже две недели: сын каждый день отправляется на поиски отца
«Публикуем совершенно новые данные о поисках 83-летнего Анатолия (фото 1-2), пропавшего в субботу, 16 июля, в западной части Харьюмаа в деревне Каасику. Сегодня, утром 29 июля, обстоятельства, которые были известны нам ранее, существенно изменились», – объявил фонд Kadunud в социальных сетях.
16 июля в 15.19 Анатолий, отставший от своих близких во время пробежки по дороге между лесами возле хутора Хийеотса, прибыл на платформу железнодорожной станции Лайтсе в 16.33, согласно информации, предоставленной свидетелем, когда прибыл поезд из Таллинна, направляющийся в Турба. Однако мужчина не сел в поезд и остался стоять на платформе, когда поезд ушел. Больше его не видели.
Фонд Kadunud просит всех, кто в субботу 16 июля был на железнодорожной станции Лайтсе, чтобы сесть на поезд, отправляющийся в 16.50 в Таллинн, или сошел с поезда, а также всех, кто ехал в этом поезде, позвонить в полицию. Любой человек, включая билетного контролера, который помнит, как описанный мужчина выходил из поезда или на остановках Кибуна – Васалемма – Кульна – Кейла, или был высажен контролером за проезд без билета, должен НЕМЕДЛЕННО сообщить об этом на круглосуточную горячую линию фонда Kadunud по номеру 661 6776.
Приметы 83-летнего Анатолия:
- рост 175 см,
- среднего телосложения,
- в темно-серых тренировочных штанах и кроссовках Reebok,
- в фланелевой блузке с черными и серыми клетками,
- темно-зеленая кепка,
- в солнцезащитных очках.
Руководитель фонда Kadunud Ааре Рюйтель сделала публикацию о пропавшем Анатолии и его сыне Андрее, который ищет его. На своей странице в социальной сети она пишет, что когда он две недели назад проснулся в 8 утра от звонка оперативного дежурного полиции, он и подумать не мог, что будет потом происходить.
«Пропавший 83-летний мужчина находился на пробежке со своими близкими. Родственник снимает видео (из которого позже становится известно время и точное место, где они расстаются на лесной дороге) и затем он говорит старику: »побежали домой«. Родственник быстрее побежит, а потом они встретит его у дома. Когда родственник вернулся на дачу, мужчины всё не было, и он решает побежать обратно к тому же перекрестку лесных дорог, где они расстались. Оттуда он звонит на мобильный телефон старику, время – 15.56. 83-летнего мужчину не видел никто уже 37 минут. Затем близкие мужчины садятся в машину на даче и отправляются в поиски. Они не могут его найти. Около 20.00 приехали полицейские собаки, затем привели полицейский дрон. Ночью мужчину не нашли, а в 8 часов утра в воскресенье у меня зазвонил телефон. Я еду в полицейский участок на улице Кольде, получаю карту, где указаны места, в которых поиски велись ночью. Мы встречаемся в лесу, где в последний раз мужчину видели ближайшие родственники. Он должен быть где-то здесь, думаем мы, и начинаем спасательные поиски, в этом году уже 115-ые по счету».
На этой лесной дороге возле хутора Хийеотса в течение двенадцати дней будет находиться штаб ЦУ Kadunud. «Мы ищем в лесу и в болоте, с воздуха пытаемся найти мужчину с помощью дрона, купленного для поисков, расклеиваем огромное количество объявлений и не можем его найти», – рассказывают продолжает Рюйтель.
Поиск свидетеля на железнодорожной станции Лайтсе
«Размышления о ситуации приводят меня к железнодорожной станции Лайтсе, которая находится в часе быстрой ходьбы от места исчезновения. Полиция проверяет и подтверждает, что мужчина не попал ни в одну из трех камер видеонаблюдения по дороге на железнодорожную станцию. Несмотря на все обстоятельства, исключающие попадание старика на железнодорожную станцию, мы начинаем там поиски свидетеля на десятый день поисков. В то же время мы будем продолжать работу и в сельской местности, сектор за сектором и дорожка за дорожкой, расширяя территорию», – описывает поиски Ааре.
Утром в пятницу, 29 июля, приходит письмо о том, что пропавший мужчина стоит на железнодорожной платформе станции Лайтсе в 16.33 и наблюдает за поездом, идущим из Кейла в Турба. Поезд уходит, но пропавший мужчина остается стоять на платформе и он пропадает....
Все начинается снова...
«Сегодня все начинается заново, как будто предыдущих 12 дней не было – новые зоны поиска, три новые версии, которые нужно исключить, новые объявления, новый сбор информации. Я спрашиваю себя, как я могу написать двумстам или около того добровольцам, которые искали его 12 дней, что мы искали его не в том месте... Вы справитесь?»
Помимо волонтеров, сын пропавшего старика каждый день отправляется на поиски своего отца. «Однажды нам удалось уговорить его отдохнуть, но потом он вернулся и говорит, что не хочет уходить. Если есть сын, который ищет своего отца, и он не уходит, мы тоже не уйдем», – говорит руководитель фонда Kadunud.
Elu24 связался с Ааре Рюйтель, но на момент звонка, она не располагала дополнительной информацией. Она просит всех, кому что-либо известно о нынешнем местонахождении 83-летнего Анатолия, который изображен на фотографии, немедленно сообщить об этом на круглосуточную горячую линию фонда по номеру 661 6776.