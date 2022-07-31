Пока все обсуждают пару принца Гарри и Меган Маркл, у принца Уильяма и Кейт Миддлтон тоже не все гладко. Видимо, эту семью считают образцовой ошибочно, потому что наследника британского престола заподозрили в неверности.
Никаких препятствий: Кейт Миддлтон позволяет принцу Уильяму ходить налево
В СМИ появилась теория, согласно которой принц Уильям завел роман на стороне. По данным инсайдеров, об этой связи знают все, кто приближен к королевской семье. Кейт Миддлтон тоже в курсе, что супруг изменяет ей. Более того, она даже сама дала одобрение на эти отношения, сообщает ПопкорнNews.
Однако все зашло дальше, чем предполагала герцогиня Кембриджская. Со временем принц Уильям начал испытывать более глубокие чувства к девушке, и это Миддлтон уже не устроило. Действительно ли наследник престола изменяет или же остается примерным семьянином — остается только догадываться.
Сплетни о неверности герцога Кембриджского распространил анонимный аккаунт, который постоянно распускает слухи о знаменитостях. Поэтому нельзя исключать, что кто-то решил попиариться на имени внука Елизаветы II.