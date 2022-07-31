Никаких препятствий: Кейт Миддлтон позволяет принцу Уильяму ходить налево

В СМИ появилась теория, согласно которой принц Уильям завел роман на стороне. По данным инсайдеров, об этой связи знают все, кто приближен к королевской семье. Кейт Миддлтон тоже в курсе, что супруг изменяет ей. Более того, она даже сама дала одобрение на эти отношения, сообщает ПопкорнNews.

Однако все зашло дальше, чем предполагала герцогиня Кембриджская. Со временем принц Уильям начал испытывать более глубокие чувства к девушке, и это Миддлтон уже не устроило. Действительно ли наследник престола изменяет или же остается примерным семьянином — остается только догадываться.