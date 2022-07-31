ВИДЕО ⟩ Британец уронил обручальное кольцо в навоз, делая предложение возлюбленной

олодой мужчина пригласил возлюбленную в парк развлечений, захватив с собой коробочку с кольцом. Он надеялся выждать нужный момент и сделать девушке предложение, но все испортил конский навоз на обочине дороги.

Когда жених встал на одно колено и протянул кольцо своей невесте, украшение выпало у него из рук и приземлилось в кучу навоза.

«Она сказала «да» сразу после того, как я уронил кольцо в кучу сена и конского дерьма», – рассказал мужчина.