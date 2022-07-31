30-летний жених Льюис Патерсон планировал устроить романтичное предложение руки и сердца своей девушке, но все пошло не по плану, о курьезном случае пара из Великобритании рассказала изданию Mirror.
ВИДЕО ⟩ Британец уронил обручальное кольцо в навоз, делая предложение возлюбленной
Британец уронил обручальное кольцо в навоз, делая предложение возлюбленной
олодой мужчина пригласил возлюбленную в парк развлечений, захватив с собой коробочку с кольцом. Он надеялся выждать нужный момент и сделать девушке предложение, но все испортил конский навоз на обочине дороги.
Когда жених встал на одно колено и протянул кольцо своей невесте, украшение выпало у него из рук и приземлилось в кучу навоза.
«Она сказала «да» сразу после того, как я уронил кольцо в кучу сена и конского дерьма», – рассказал мужчина.
Происшествие нисколько не расстроило невесту, вместе с будущим мужем им пришлось рыться в навозе, чтобы достать кольцо и надеть его на палец.
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