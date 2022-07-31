ГОТОВЬТЕСЬ! ⟩ В iPhone появится больше рекламы

Отмечается, что во вкладке «Сегодня» и на отдельных страницах приложений в App Store будут отображаться продвигаемые программы и игры. Остальная часть раздела «Сегодня» также будет основана на рекомендациях и подборках от кураторов Apple.

Рекламный блок на страницах приложений будет расположен в самом низу экрана в блоке, где отображаются похожие программы. Рекламные объявления будут выделены синей плашкой.

В Apple подчеркнули, что новые рекламные позиции будут показывать только одобренный контент со страниц App Store и с сохранением стандартов конфиденциальности, пишет gazeta.ru.