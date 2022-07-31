Названы два самых вредных летних продукта

Самым вредным продуктом диетолог считает сладкую газировку, в летнюю жару ее пить просто противопоказано, сахар в жидком виде гораздо быстрее всасывается в кровь и наносит серьезный удар по всем органам и системам.

«Сахар провоцирует развитие воспалительных процессов. Его регулярное употребление грозит проблемами с сердцем и онкологическими заболеваниями», – предупредил врач.

Второй наиболее вредный продукт – мороженое, особенно недорогое, с высоким содержанием дешевых жиров и пальмового масла.

«В мороженом тоже излишне много сахара, кроме того, если злоупотреблять холодным мороженым, то велик риск заработать ангину или ларингит. Лучше всего запивать мороженое теплым несладким напитком», – отметил

диетолог.