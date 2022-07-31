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Названы два самых вредных летних продукта

Limon.ee
Названы два самых вредных летних продукта
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Мороженое. Иллюстративное фото
Мороженое. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Продукты с высоким содержанием сахара, к которым в первую очередь относятся сладкая газировка и мороженое, летом лучше исключить из рациона, они губительно воздействуют на весь организм, сообщил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Самым вредным продуктом диетолог считает сладкую газировку, в летнюю жару ее пить просто противопоказано, сахар в жидком виде гораздо быстрее всасывается в кровь и наносит серьезный удар по всем органам и системам.

«Сахар провоцирует развитие воспалительных процессов. Его регулярное употребление грозит проблемами с сердцем и онкологическими заболеваниями», – предупредил врач.

Второй наиболее вредный продукт – мороженое, особенно недорогое, с высоким содержанием дешевых жиров и пальмового масла.

«В мороженом тоже излишне много сахара, кроме того, если злоупотреблять холодным мороженым, то велик риск заработать ангину или ларингит. Лучше всего запивать мороженое теплым несладким напитком», – отметил

диетолог.

Врач также призвал отказаться от жареного красного мяса, ссылаясь на данные многочисленных исследований, диетолог заявил, что его употребление чревато раком кишечника и ускорением процессов старения.

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