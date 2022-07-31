Первый прием пищи должен быть максимально полезным, чтобы обеспечить организм полезными веществами и энергией на длительное время, сообщила врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
Какие продукты лучше не есть на завтрак: это должен знать каждый!
Какие продукты лучше не есть на завтрак: это должен знать каждый!
Лучше всего не есть на завтрак продукты быстрого приготовления и сладкие хлопья, они могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом и несварение
«Дрожжевые продукты, выпечка с сахаром, с дрожжами могут вызывать вздутие. Жирные сорта мяса долго перевариваются, и это очень большая нагрузка для организма с утра. Фрукты лучше есть после основного приема пищи, в качестве перекуса», – рассказала диетолог.
Также стоит отказаться от кофе и цитрусовых соков, эти напитки провоцируют повышенное образование желчи и могут вызвать изжогу.
В качестве завтрака отлично подойдут яйца, творог, каши и кисломолочные продукты, пишет газета.ru.