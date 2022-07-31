Какие продукты лучше не есть на завтрак: это должен знать каждый!

Лучше всего не есть на завтрак продукты быстрого приготовления и сладкие хлопья, они могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом и несварение

«Дрожжевые продукты, выпечка с сахаром, с дрожжами могут вызывать вздутие. Жирные сорта мяса долго перевариваются, и это очень большая нагрузка для организма с утра. Фрукты лучше есть после основного приема пищи, в качестве перекуса», – рассказала диетолог.

Также стоит отказаться от кофе и цитрусовых соков, эти напитки провоцируют повышенное образование желчи и могут вызвать изжогу.