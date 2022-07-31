Гороскоп на 31 июля: Львам – испытания, Весам – козни врагов, Стрельцам – тайные желания

Лев

Сегодня судьба проверит Львов на прочность и крепость характера. Не исключено, что ваши лучшие качества могут сыграть с вами плохую шутку. В этот день лучше не проявлять инициативы и снизить активность к минимуму. В профессиональной деятельности возможны разногласия с начальством. Коммерческая деятельность принесет убытки. Расходы на личные нужды нужно сократить.

Дева

В этот день на плечи Дев ляжет решение проблем и исправление ошибок других людей. Вам придется брать ответственность за людей и это может быть не очень приятно, однако вы достойно справляетесь с этой задачей. Появится возможность научиться чему-то новому и приобрести полезный опыт. В этот день звезды сулят встречу с человеком, который сыграет важную роль в жизни.

Весы

Решительность и целеустремленность сегодня ваши ключи к успеху. Вы сможете достичь задуманного, даже если обстоятельства складываются не в вашу пользу. Преодолевая преграды, вы можете получить поддержку, на которую даже не рассчитывали. Благоприятный день для решения финансовых вопросов, ваша интуиция остра и помогает принять верное решение. Будьте бдительны, недоброжелатели могут строить козни за спиной, и они могут нанести удар вашей репутации.

Скорпион