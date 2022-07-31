Астрологический прогноз на 31 июля 2022 расскажет, кому из знаков стоит остерегаться несчастного случая, кому избегать людей, которые сильно обидели, а кто сможет договориться с начальством о повышении зарплаты.
Гороскоп на 31 июля: Львам – испытания, Весам – козни врагов, Стрельцам – тайные желания
Овен
Овны в этот день могут смело начинать новое, однако начиная проект, стоит заручиться поддержкой союзников. Не стоит пренебрегать советами опытных людей и единомышленников. Стоит реально оценивать свои возможности, сегодня вы склонны переоценивать свои силы. Отношения с близкими людьми порадуют, вам легко удается найти общий язык. Будьте осторожными с деньгами, незапланированные покупки могут пробить дыру в бюджете.
Телец
Начало дня для Тельцов может быть сложным. Особенно непросто будет тем, кто привык всего добиваться быстро. В воскресенье события могут развиваться медленнее, чем вам бы того хотелось и нужно запастись терпением и наблюдать за ситуацией. Стоит также уменьшить траты, чтобы укрепить финансовое положение. Избегайте людей, которые вас сильно обидели, справиться с негативными эмоциями будет сложно.
Близнецы
В этот день Близнецы, если будут действовать решительно, смогут привлечь в свою жизнь приятные перемены. У амбициозных появляется шанс продвинуться по карьерной лестнице. Получится познакомиться с людьми, которые сыграют важную роль в вашем профессиональном развитии. Не стоит терять времени зря, правильно расставьте приоритеты и сосредоточьтесь на самом важном. Повышается вероятность ссор со своей второй половинкой, а вот отношения с родителями складываются замечательно.
Рак
В этот день у Раков появляется возможность укрепить свои профессиональные позиции и продемонстрировать сильные стороны. Ваши старания, ответственность и серьезный подход к работе могут привести к повышению и новой должности. Не исключены денежные поступления, возможно, выгодные сделки. С близкими людьми сегодня найти язык становиться труднее, однако вы проявляете тактичность и обходите острые углы, избегая конфликтов.
Лев
Сегодня судьба проверит Львов на прочность и крепость характера. Не исключено, что ваши лучшие качества могут сыграть с вами плохую шутку. В этот день лучше не проявлять инициативы и снизить активность к минимуму. В профессиональной деятельности возможны разногласия с начальством. Коммерческая деятельность принесет убытки. Расходы на личные нужды нужно сократить.
Дева
В этот день на плечи Дев ляжет решение проблем и исправление ошибок других людей. Вам придется брать ответственность за людей и это может быть не очень приятно, однако вы достойно справляетесь с этой задачей. Появится возможность научиться чему-то новому и приобрести полезный опыт. В этот день звезды сулят встречу с человеком, который сыграет важную роль в жизни.
Весы
Решительность и целеустремленность сегодня ваши ключи к успеху. Вы сможете достичь задуманного, даже если обстоятельства складываются не в вашу пользу. Преодолевая преграды, вы можете получить поддержку, на которую даже не рассчитывали. Благоприятный день для решения финансовых вопросов, ваша интуиция остра и помогает принять верное решение. Будьте бдительны, недоброжелатели могут строить козни за спиной, и они могут нанести удар вашей репутации.
Скорпион
В этот день Скорпионы имеют все шансы достичь успеха. Ваши смекалка и изобретательность становятся теми факторами, которые помогут достичь желаемого. Вы сможете быстро войти в доверие к людям и заручиться поддержкой влиятельных союзников. Не исключены денежные поступления, возможно, вам удастся договориться с начальством о повышении зарплаты. Появляется возможность восстановить старые связи, однако стоит хорошо подумать, стоит ли давать второй шанс человеку, который причинил вам боль.
Стрелец
Сегодня Стрельцы смогут легко поладить практически с любым человеком. Вы сможете найти общий язык даже с людьми, с которыми в последнее время были натянутые отношения. Ваша интуиция усиливается, и вы не только понимаете окружающих с полуслова, но и догадываетесь об их намерениях и тайных желаниях. Хорошо проходят деловые поездки, вы сможете укрепить отношения с партнерами и заключить выгодные сделки. Вечер принесет приятные знакомства и встречи, которые запомнятся надолго.
Козерог
В этот день Козероги смогут достичь успехов в самообразовании. Удача улыбнется тем, кто учиться и не боится браться за реализацию новых начинаний. Вы сможете решить важные вопросы, разобраться в сложной ситуации и добиться поставленных целей. Новые знакомства станут не только интересными, но и полезными. В отношениях с близкими людьми вам удастся достичь полной гармонии и душевной близости.
Водолей
В этот день Водолеям можно наводить порядок в делах доводить начатое до конца или распланировать следующую неделю. Появится шанс решить вопрос, над которым долго ломали голову. Перемены на работе сначала могут сбить вас с толку, однако позже вы сможете извлечь из этого пользу. Стоит полагаться на собственные силы, чем более вы самостоятельны в принятии решений, тем лучше. Твердо отстаивайте свою точку зрения и не поддавайтесь попыткам манипуляций.
Рыбы
Рыбам сегодня придется действовать решительно. Не исключено, что обстоятельства потребуют немедленных решений и изменения планов. Ваши недоброжелатели включились в конкурентную борьбу, поэтому вам придется продемонстрировать силу и стойкость, отстаивая то, что вам дорого. Сегодня стоит рассчитывать только на собственные силы, не особо полагаясь на удачное стечение обстоятельств. Вам стоит быть особо осторожными на дороге, повышается вероятность несчастного случая.