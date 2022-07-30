Хоть и многих злит реклама Lidl «Ла-ла-ла-ласка лета», посетителям Вызуского пляжного фестиваля эта мелодия, похоже, понравилась.
ВИДЕО ⟩ «Это ненормально, выключите!». На пляжном фестивале в Вызу включили рекламу Lidl
В начале марта в Эстонии открылось восемь магазинов Lidl. 20 июня компания Lidl запустила летнюю рекламную кампанию. Почти все жители Эстонии знакомы с мелодией из рекламного ролика, поскольку видео на эстонском просмотрели на YouTube более 335 000 раз, а на русском более 400 000 раз.
В TikTok опубликовали видео, где видно, как на пляжном фестивале в Вызу включили песню из рекламы Lidl на эстонском языке, которая сразу же завела толпу. На видео видно, что в этот момент на сцене был поп-дуэт Clicherik & Mäx. Зрители, услышав популярную песню из рекламного ролика, стали громко подпевать.
Однако, не все были довольны происходящим. «Это ненормально, выключите!» – раздалось на фестивале.
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Ранее портал Elu24 писал, что люди настолько разгневаны, что даже создают мемы и видеоролики о рекламе. Некоторые даже отправляли в компанию Lidl письма с вопросом, когда закончится кампания.
Капитан полиции Маарья Пунак подтвердила, что около десятка разных людей связались с полицией, чтобы узнать, могут ли они остановить рекламу, о которой идет речь. «Жалоба заключается в том, что реклама раздражает их или близких, о которых они беспокоятся», – сказала Пунак. Последняя жалоба пришла 27 июня около полуночи: полицию спросили, можно ли признать рекламу незаконной.
Хотя некоторые из писем носят шуточный характер, капитан полиции признает, что стражи порядка получали и более длинные письма, которые вызывают беспокойство. «Есть несколько писем, в которых люди подробно описали, почему их беспокоит эта реклама. Не так уж часто жители страны пишут в полицию о своих суицидальных мыслях, говоря, что реклама подталкивает их к этому».
Подкастер, тренер, консультант по брендам и преподаватель Таллиннского университета Уку Нурк сказал на прошлой неделе, что нет хорошей или плохой рекламы. «Ошибка почти всех крупных корпораций, пытающихся обосноваться в Эстонии, заключается в том, что они склонны приравнивать нас к Словении или Польше. Например, компания Unilever, которая купила в Эстонии бренд мороженого Ingman и переименовала его в Algida, думая, что жители Эстонии теперь будут в восторге!».
Во-вторых, он указывает на то, что мы - северная нация, и реклама, направленная на нас, не должна быть такой отчаянной. « IKEA, например, смогла сохранить совершенно спокойную и разумную линию при выходе на эстонский рынок. А реклама Lidl кажется чрезмерной, а послание слишком рельефным».