ВИДЕО ⟩ «Это ненормально, выключите!». На пляжном фестивале в Вызу включили рекламу Lidl

В начале марта в Эстонии открылось восемь магазинов Lidl. 20 июня компания Lidl запустила летнюю рекламную кампанию. Почти все жители Эстонии знакомы с мелодией из рекламного ролика, поскольку видео на эстонском просмотрели на YouTube более 335 000 раз, а на русском более 400 000 раз.

В TikTok опубликовали видео, где видно, как на пляжном фестивале в Вызу включили песню из рекламы Lidl на эстонском языке, которая сразу же завела толпу. На видео видно, что в этот момент на сцене был поп-дуэт Clicherik & Mäx. Зрители, услышав популярную песню из рекламного ролика, стали громко подпевать.

Однако, не все были довольны происходящим. «Это ненормально, выключите!» – раздалось на фестивале.

Ранее портал Elu24 писал, что люди настолько разгневаны, что даже создают мемы и видеоролики о рекламе. Некоторые даже отправляли в компанию Lidl письма с вопросом, когда закончится кампания.

Капитан полиции Маарья Пунак подтвердила, что около десятка разных людей связались с полицией, чтобы узнать, могут ли они остановить рекламу, о которой идет речь. «Жалоба заключается в том, что реклама раздражает их или близких, о которых они беспокоятся», – сказала Пунак. Последняя жалоба пришла 27 июня около полуночи: полицию спросили, можно ли признать рекламу незаконной.