Директор экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов выступил против того, чтобы блогер Даня Милохин исполнял хиты умершего артиста. Таким образом Кудряшов отреагировал на предложение продюсера Андрея Разина отдать права на песни коллектива Милохину.
Директор Шатунова заявил, что не позволит Дане Милохину петь хиты «Ласкового мая»
Директор Шатунова заявил, что не позволит Дане Милохину петь хиты «Ласкового мая»
«Разину на сегодняшний день ничего, кроме пока названия «Ласковый май», не принадлежит. Чтобы он не заявлял из Америки, – сказал Кудряшов. – Никому и никогда на перепевки песни не отдадим».
Ранее Милохин негативно отреагировал на сравнение с покойным певцом Юрием Шатуновым, пишет газета.ru.
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