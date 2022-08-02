ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Экстрим или наслаждение? Репортер прыгнул с высоты 3000 метров и рассказал, что пережил в полете

Подготовка к прыжку на аэродроме Рапла. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Мой прыжок начался с инструктажа и выдачи снаряжения. Мне дали комбинезон и крепления, с помощью которых профессиональный инструктор прикрепит свое снаряжение. Мне повезло, я прыгал с Владимиром Скиданом, инструктором с многолетним стажем и с более 5950 прыжками за спиной. Перед посадкой в самолет Владимир рассказал мне, что делать в прыжке и как приземляться.

Мы сели в самолет, набрали скорость, взлетели. Я понял, что точка невозврата пройдена. Когда нужная высота набрана, раздается сигнал и дверь открывается. «Готов?» – спрашивает Владимир. «Да!», и мы в свободном падении летим навстречу Земле. Ощущения были невероятными, уровень адреналина поднялся до немыслимого предела. Я чувствовал, как меня обдувают потоки воздуха. В этот момент я ни о чем не думал – наслаждался тем, чего боялся.

Когда на высоте немного более километра раскрылся парашют, резко стало тихо и наступило облегчение. Кайфу не было предела! Пока мы медленно снижались с парашютом, была хорошая возможность насладиться видами и поговорить с инструктором.

Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp