Прыжки с парашютом — одновременно интересное и для многих страшное увлечение. Почему парашютистов так тянет в небо? Чтобы это понять, я прыгнул с парашютом с высоты 3000 метров и выяснил, стоит ли преодолеть страх, чтобы испытать невероятные эмоции?
ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Экстрим или наслаждение? Репортер прыгнул с высоты 3000 метров и рассказал, что пережил в полете
Мой прыжок начался с инструктажа и выдачи снаряжения. Мне дали комбинезон и крепления, с помощью которых профессиональный инструктор прикрепит свое снаряжение. Мне повезло, я прыгал с Владимиром Скиданом, инструктором с многолетним стажем и с более 5950 прыжками за спиной. Перед посадкой в самолет Владимир рассказал мне, что делать в прыжке и как приземляться.
Мы сели в самолет, набрали скорость, взлетели. Я понял, что точка невозврата пройдена. Когда нужная высота набрана, раздается сигнал и дверь открывается. «Готов?» – спрашивает Владимир. «Да!», и мы в свободном падении летим навстречу Земле. Ощущения были невероятными, уровень адреналина поднялся до немыслимого предела. Я чувствовал, как меня обдувают потоки воздуха. В этот момент я ни о чем не думал – наслаждался тем, чего боялся.
Когда на высоте немного более километра раскрылся парашют, резко стало тихо и наступило облегчение. Кайфу не было предела! Пока мы медленно снижались с парашютом, была хорошая возможность насладиться видами и поговорить с инструктором.
Владимир рассказал, что интерес к прыжкам у него появился с детства. «Первый прыжок я совершил в школьные годы, с другом за компанию. В те годы, еще в советское время, были бесплатные курсы: записываешься и можешь выполнить первые три прыжка. Было интересно что-то попробовать. Ощущения незабываемые! Тогда на аэродроме в Рапла курсы были более длительные, чем сейчас. К сегодняшнему дню произошли большие изменения в технике парашютистов и в возможностях их обучения. У меня уже около 6 000 прыжков, скоро юбилей!» – признался порталу Limon Владимир Скидан.
«Для меня прыжки с парашютом – это и хобби, и работа, и часть жизни... Уже 40 лет непрерывного увлечения!»
Парашютному клубу Dropzone Eesti, руководителем которого является Владимир, уже 27 лет. Активный состав клуба - это примерно 40 человек, другие менее активные. В Эстонии парашютный спорт не так популярен, как в остальном мире, из-за погоды и климата (зимой или в холод практически никто не прыгает). Это также зависит и от экономического положения в стране. Например, в Эстонии топливо дороже, чем в скандинавских странах (там отсутствуют налоги на спорт). Поэтому общий темп развития парашютного спорта у нас медленный.
«Клуб проводит обучение по разным программам, мы – организаторы различных соревнований и мероприятий. Наша цель – это развитие парашютизма в Эстонии и участие в различных проектах за пределами страны», – рассказал Владимир Скидан.
«Мы предлагаем все возможности новичкам просто попробовать прыгнуть, самостоятельно или на тандем-парашюте вместе с инструктором, где все необходимое за вас сделает опытный парашютист».
Прыжки с парашютом – это сезонный вид спорта. В сентябре из-за погодных условий сезон придется заканчивать. Портал Limon рекомендует всем, кто хочет попробовать прыгнуть с парашютом, сделать это как можно скорее: можно еще успеть испытать себя и насладится прыжком. Начало следующего сезона – май 2023.
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