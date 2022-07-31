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Врач назвал неожиданную пользу пива для почек

Limon.ee
Врач назвал неожиданную пользу пива для почек
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Пиво.
Пиво. Фото: simone piccoli / PantherMedia / simone piccoli

Врач-терапевт Виктор Лишин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о том, какие продукты стоит включить в рацион при мочекаменной болезни почек.

По мнению специалиста, при диагностированных камнях или песке в почках лучше соблюдать определенную диету, нужно отказаться от жирной и излишне соленой еды, и включить в рацион пиво в небольших количествах.

«Иногда можно выпить пива, это не значит, что нужно пить его литрами, но многие урологи советуют употреблять этот напиток, поскольку он способствует более быстрому выведению мелких камней и песка из почек», — объяснил врач.

Также терапевт порекомендовал пить чистую воду и в периоды обострений мочекаменной болезни отказаться от кофе.

«Лучше не есть жирную рыбу, сладкое тоже вредно, арбузы можно в небольшом количестве, но стоит помнить о том, что много воды тоже плохо, увеличивается нагрузка на сердце и сосуды», — предупредил Лишин.

Чтобы избежать появления камней в почках нужно следить за питанием и хотя бы раз в год проходить полное медицинское обследование.

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