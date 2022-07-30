ГАЛЕРЕЯ ⟩ Стало известно, как может выглядеть 120-километровый комплекс небоскребов в Саудовской Аравии

Вечером в понедельник, 25 июля, принц Мухаммед представил масштабную визуализацию этого проекта, указав, что город станет одним из наиболее заселенных до сих пор городов планеты.

Однако аналитики отметили, что планы проекта Неома с ходом лет изменились, в результате чего возникают сомнения, что такие линейные небоскребы смогут стать реальностью.

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"Концепция так сильно изменилась, что иногда сложно установить ее направление - снижать, увеличивать или даже производить более радикальную смену концепции", - сказал эксперт Роберт Могельницкий.

Должностные лица ранее заявляли, что число жителей Неома превысит один миллион, а принц Мухаммед сообщил, что до 2030 года это число может достичь 1,2 миллиона, в свою очередь, до 2045 года прогнозируется прирост до девяти миллионов.

Удивительное общее число жителей - лишь часть задуманного в масштабах государства увеличения числа жителей, что, по мнению принца Мухаммеда, потребуется, чтобы Саудовская Аравия - крупнейший в мире экспортер сырой нефти - стала экономической державой.

"Главная цель строительства Неома - увеличить мощь Саудовской Аравии, получить больше граждан и людей в стране. И так как мы делаем это из ничего, зачем нам строить нормальные города?

В небоскребах будет использоваться на 100% возобновляемая энергия, и в них будет "круглый год умеренный микроклимат с естественной вентиляцией", - говорится в опубликованном рекламном видео.

Неом находится в стратегически хорошем месте, чтобы использовать энергию солнца и ветра, кроме того, в городе планируется создать и крупнейшее в мире производство экологически чистого водорода.

Сообщается, что все необходимое для бытовых нужд жителям будет доступно в пяти минутах ходьбы, а также планируются и другие преимущества - например, возможности для занятий лыжными видами спорта на свежем воздухе и скоростная железная дорога.