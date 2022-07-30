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ВИДЕО ⟩ Максим Галкин собрал аншлаг в Турции

rus.tvnet.lv
Максим Галкин собрал аншлаг в Турции
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Максим Галкин на концерте в Таллинне
Максим Галкин на концерте в Таллинне Фото: Toni Läänsalu

В начале июля желтая пресса писала, что концерт Максима Галкина в Турции будет отменен. Якобы местные жители не хотят видеть шоумена на своей территории, но шоу 28 июля прошло с аншлагом.

Максим Галкин поделился в Instagram коротким фрагментом. 

"Спасибо, Анталья!" - написал он под роликом. 

На видео, который Максим поделился, он исполняет хит Аллы Пугачевой "Арлекино": 

"Огромный мир замкнулся для меня

В арены круг и маску без лица.

Я - шут, я - Арлекин, я - просто смех,

Без имени и, в общем, без судьбы.

Какое, право, дело вам до тех,

Над кем пришли повеселиться вы?".

Максим Галкин поблагодарил зрителей. Он также сообщил, что продолжит гастролировать по странам. В ближайшие месяцы юморист даст концерты в Латвии, Финляндии, Австралии, Польше, Англии.

Семья комика сейчас находятся в Юрмале. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Алла Пугачева прогуливается по улицам Юрмалы вместе с детьми.

Напомним, в августе у него состоятся выступления в Эстонии: восьмого в Тарту, девятого августа в Таллинне и в Йыхви десятого.

Максим Галкин регулярно публикует на своей странице в соцсетях антивоенные высказывания. Артист также заявил, что деньги от продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.

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