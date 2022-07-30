ВИДЕО ⟩ Максим Галкин собрал аншлаг в Турции

Максим Галкин поделился в Instagram коротким фрагментом.

"Спасибо, Анталья!" - написал он под роликом.

На видео, который Максим поделился, он исполняет хит Аллы Пугачевой "Арлекино":

"Огромный мир замкнулся для меня

В арены круг и маску без лица.

Я - шут, я - Арлекин, я - просто смех,

Без имени и, в общем, без судьбы.

Какое, право, дело вам до тех,

Над кем пришли повеселиться вы?".

Максим Галкин поблагодарил зрителей. Он также сообщил, что продолжит гастролировать по странам. В ближайшие месяцы юморист даст концерты в Латвии, Финляндии, Австралии, Польше, Англии.

Семья комика сейчас находятся в Юрмале. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Алла Пугачева прогуливается по улицам Юрмалы вместе с детьми.

Напомним, в августе у него состоятся выступления в Эстонии: восьмого в Тарту, девятого августа в Таллинне и в Йыхви десятого.