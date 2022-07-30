УРА! ⟩ Группа «Тату» воссоединилась и анонсировала первый почти за 10 лет концерт

Лена Катина и Юля Волкова выступят на фестивале Ovion Show. Помимо них, на сцену мероприятия выйдут МОТ, DJ Smash, Люся Чеботина, Дана Соколова и Серега.

Группа t.A.T.u. распалась в 2011 году. Их последний полноценный концерт состоялся в 2013 году, отмечает «Медуза». После этого дуэт выступал еще дважды: на открытии Олимпиады в Сочи в 2014 году и на юбилее ансамбля «Непоседы» в 2016 году, пишет ПЖ.