ГАЛЕРЕЯ ⟩ Невиданные цены на фестивале пирогов в Ласнамяэ и сотни любителей выпечки: как проходит праздник живота

«Фестиваль пирожков Ласнамяэ стал прекрасным мероприятием, где можно познакомиться с продукцией разных пекарен и выпечкой местных жителей, а также насладиться разнообразием национальных кухонь. Также в этом году посетители смогут проголосовать за лучшего мастера-пекаря как среди частных лиц, так и среди пекарен», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

На фестивале пирожков можно приобрести пироги, печенье и пончики, а также рыбу на гриле, домашнюю рыбу и мед. Также представлена выпечка разных народов. Продажа и употребление алкоголя на фестивале пирожков запрещены.

Веселые занятия для детей проводит на фестивале аниматор и ребята из молодежного центра Ласнамяэ и районного молодежного совета.

При организации фестиваля пирожков Ласнамяэ не забыто и благополучие птиц, гнездящихся в парке Паэ. Волонтеры из районной управы и молодежного центра будут напоминать гостям фестиваля, что кормить птиц запрещено. Кормление птиц с ладони может казаться увлекательным занятием, но для здоровья и жизни птиц все может закончиться плачевно.