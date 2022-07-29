С Elu24 связалась женщина, работавшая на автозаправочной станции Olerex в Вильянди, которая хотела поделиться своим опытом, а также выразить свое восхищение всеми сотрудниками, которые выкладываются на работе на автозаправочной станциях.
Женщина, рассказала об адской работе на эстонской автозаправке: «Я могла сесть, только когда ходила в туалет»
Яаника (имя изменено) продержалась всего месяц, работая на автозаправке. «Находиться на ногах по 12 часов подряд было настолько тяжело, что, в конце концов, мне пришлось взять больничный и уволиться с работы», - рассказала она Elu24.
«С этой проблемой столкнулась не только я, но и многие другие. Я знаю людей, которые не смогли справиться и ушли. Когда вы работаете там, вы находитесь на ногах 12 часов подряд. Темп постоянно нарастает, потому что заправочная станция теперь же является, в том числе, рестораном быстрого питания.
Если это ночная смена, вы убираете, моете оборудование, пополняете запасы на полках. Перерыва нет, потому что клиенты приходят постоянно»,
- говорит женщина.
«Меня также беспокоило отсутствие обучения. Я была на смене в четвертый раз, когда меня оставили с другим новым сотрудником, которому только один раз показали как все устроено. Мы были как два чайника. Как я могу нести ответственность, если я сама не прошла должного обучения?» - говорит Яаника, добавляя, что ей приходилось самой многое выяснять, как выполнять ту или иную работу. «Некоторых из ребят даже трясет, когда они возвращаются с ночной смены. Работать по ночам очень тяжело. Но работники все равно очень хорошо справляются».
Яаника вспоминает времена, когда кофе можно было выпить только утром, а следующая свободная минутка была вечером. «Нет перерыва, и это самая большая проблема для работника», - говорит Яаника. «Мы обсуждали между собой с другими сотрудниками, что сесть можно только при посещении туалета. Мне действительно жаль людей, которые работают на заправочных станциях».
Яанику также беспокоит то, что они как сотрудники топливной компании получают скидку только в размере 5 центов за литр. «Я бы ожидала большей скидки на топливо от топливной компании», - говорит Яаника. «Да даже один бесплатный кофе в течение рабочего дня со стороны работодателя был бы приятен. Думаю, о бесплатном обеде можно только мечтать».
Автомобильная заправочная станция объясняет
Юрист компании Olerex Рийна Ребане-Майпуу рассказала Elu24, что организация труда, перерывы и т.д. регулируются правилами организации труда. «Правила организации труда соответствуют Закону о трудовых договорах, и инспекция труда неоднократно подтверждала это. Обычно интенсивность работы на АЗС идет волнами - есть напряженные периоды, а есть более спокойные. Люди в смене могут сами планировать время работы и перерыва», - сказал Майпуу.
«В Olerex обучение сотрудников проводится в соответствии с планом обучения, и после завершения обучения сотрудник имеет право и обязанность обратиться к менеджеру службы или своему непосредственному руководителю за дальнейшими разъяснениями и инструкциями, если это необходимо. Рабочие инструкции и инструкции по технике безопасности доступны на внутреннем сайте компании.»
Что касается льгот для сотрудников, Майпуу говорит, что, насколько им известно, у Olerex самые привлекательные льготы и бонусный пакет для сотрудников по сравнению с другими сетями АЗС.