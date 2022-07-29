Женщина, рассказала об адской работе на эстонской автозаправке: «Я могла сесть, только когда ходила в туалет»

«С этой проблемой столкнулась не только я, но и многие другие. Я знаю людей, которые не смогли справиться и ушли. Когда вы работаете там, вы находитесь на ногах 12 часов подряд. Темп постоянно нарастает, потому что заправочная станция теперь же является, в том числе, рестораном быстрого питания.

«Меня также беспокоило отсутствие обучения. Я была на смене в четвертый раз, когда меня оставили с другим новым сотрудником, которому только один раз показали как все устроено. Мы были как два чайника. Как я могу нести ответственность, если я сама не прошла должного обучения?» - говорит Яаника, добавляя, что ей приходилось самой многое выяснять, как выполнять ту или иную работу. «Некоторых из ребят даже трясет, когда они возвращаются с ночной смены. Работать по ночам очень тяжело. Но работники все равно очень хорошо справляются».