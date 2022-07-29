Гороскоп на 30 июля: Ракам – старые обиды, Львам – зависть врагов, Скорпионам – чужие тайны

Овен

В субботу Овнам важно не переоценивать свои силы и не взваливать на свои плечи груз непосильных обязанностей. Принимаясь за новые начинания, подумайте, достаточно ли у вас времени и сил, чтобы довести дело до конца. В этот день стоит быть предельно осторожными с деньгами, ценными вещами и документами. В поездках не стоит терять бдительности, иначе рискуете потерять нечто важное. Во второй половине дня вас порадуют хорошие известия.

Телец

В этот день не стоит понапрасну волноваться и нервничать. Возникающие трудности будут не такими уж сложными, как может показаться на первый взгляд. Сохраняя спокойствие, есть шанс решить все проблемы. Сегодня стоит с осторожностью относиться к людям, которые пытаются завоевать вашу симпатию. Не спешите доверять новым знакомым, их намерения могут быть не столь благородными. Держитесь подальше от тех, кто не скупится раздавать обещания быстрого заработка.

Близнецы

Проблемы, которые возникают в этот день, не требуют быстрых решений. У вас есть шанс все обдумать и принять верное решение. Можно посоветоваться с людьми, которым вы доверяете, близкими друзьями или родственниками. Вы внимательны к мелочам и не упускаете важных сигналов. Полученную информацию вы сможете обернуть себе на пользу. Не исключено романтическое увлечение. Вы почувствуете симпатию к человеку, который будет совершенно на вас не похож.

Рак