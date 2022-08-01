Фотоновость ⟩ «Г*вно – и точка!»: россияне не справились даже с такой простой задачей

Удивило, что при входе встречает девушка и со всеми здоровается. Хотя по ее замученному виду понятно, что она уже точно никого не хочет видеть. С первого взгляда омрачило количество лиц без определенного места жительства, которые толпой ходили в туалет. Но не будем об этом, возможно так было и до этого. Дождавшись очереди к терминалу, очень непонятно откуда столько людей, в 22:30, мы все же сделали заказ. Отмечу, что заказ готовят быстро и, как раньше, приносят за столик. Заказали картошку, «Цезарь-ролл», фанту. Фанта, как мы потом поняли, совсем уже не та, импортозамещение работает. Обошлось это всё удовольствие в 280 рублей (около 5 евро). Конечно, очень удивительно, видимо не хватило денег, но упаковки без логотипов и просто белые. Видимо, где-то бюджет дал сбой. Что могу сказать по вкусу и качеству. Никогда не думал, что «Цезарь-ролл» так мог измениться. Мало того, что пожалели на нормальную упаковку и завернули просто в бумагу, так и по факту это что-то завернутое в резиновый лаваш. Сам ролл, по ощущениям, был приготовлен ещё до заказа, так как был уже почти холодный. Мясо жесткое и невозможно прожевать, по вкусу далекое от идеала. Картофель фри внутри сырой, но как ходят слухи, скоро и его не станет. Так как все же не могут повторить процесс готовки, который был у «Мака». Возможно скоро появится «Пюрешка с котлеткой».