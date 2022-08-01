Фотоновость ⟩ «Г*вно – и точка!»: россияне не справились даже с такой простой задачей

Специально для редакции Limon.ee простой россиянин Игорь написал свой отзыв о сети быстрого питания, которая была создана там после оправданного ухода «Макдональдса», который, как и другие мировые бренды, ушел из России в знак протеста против начала полномасштабных военных действий по приказу Владимира Путина на территории суверенного украинского государства.
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«Невкусно – и точка». Такое название лучше бы отражало ощущение после посещения так называемого ресторана. На днях довелось побывать в «новом» переименованном ресторане. Все осталось прежним, как и в «Макдональдсе», даже мебель и терминалы.
Удивило, что при входе встречает девушка и со всеми здоровается. Хотя по ее замученному виду понятно, что она уже точно никого не хочет видеть. С первого взгляда омрачило количество лиц без определенного места жительства, которые толпой ходили в туалет. Но не будем об этом, возможно так было и до этого. Дождавшись очереди к терминалу, очень непонятно откуда столько людей, в 22:30, мы все же сделали заказ. Отмечу, что заказ готовят быстро и, как раньше, приносят за столик. Заказали картошку, «Цезарь-ролл», фанту. Фанта, как мы потом поняли, совсем уже не та, импортозамещение работает. Обошлось это всё удовольствие в 280 рублей (около 5 евро). Конечно, очень удивительно, видимо не хватило денег, но упаковки без логотипов и просто белые. Видимо, где-то бюджет дал сбой. Что могу сказать по вкусу и качеству. Никогда не думал, что «Цезарь-ролл» так мог измениться. Мало того, что пожалели на нормальную упаковку и завернули просто в бумагу, так и по факту это что-то завернутое в резиновый лаваш. Сам ролл, по ощущениям, был приготовлен ещё до заказа, так как был уже почти холодный. Мясо жесткое и невозможно прожевать, по вкусу далекое от идеала. Картофель фри внутри сырой, но как ходят слухи, скоро и его не станет. Так как все же не могут повторить процесс готовки, который был у «Мака». Возможно скоро появится «Пюрешка с котлеткой».
Лимонад, как и писал, конечно не Фанта, а какой-то аналог «ноу нейм», при чем самый дешевый. Уже позже почитал отзывы и понял, что после переименования поменялось всё и не в лучшую сторону. Одно дело украсть идею и поменять название, другое – сохранить то же качество.