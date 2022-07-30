Собор Парижской Богоматери может открыться в 2024 году

Cобор Парижской Богоматери планируется открыть для богослужений и посещений в 2024 году. Об этом сообщила министр культуры Франции Рима Абдул-Малак: «Работы продвигаются быстрыми темпами, в соответствии с запланированным и ожидаемым графиком».