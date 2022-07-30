Собор Парижской Богоматери может открыться в 2024 году
Собор Парижской Богоматери может открыться в 2024 году
Cобор Парижской Богоматери планируется открыть для богослужений и посещений в 2024 году. Об этом сообщила министр культуры Франции Рима Абдул-Малак: «Работы продвигаются быстрыми темпами, в соответствии с запланированным и ожидаемым графиком».
Работы по укреплению и обеспечению безопасности собора Парижской Богоматери завершились осенью 2021 года, реставрация началась зимой этого года. Напомним, что крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года.
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