Испанская прокуратура запросила более восьми лет тюрьмы для Шакиры

Возможный тюремный срок, который запросили прокуроры, может составить восемь лет и два месяца. Представители певицы пока не дали никаких комментариев. Шакира обвиняется в шести преступлениях с двумя отягчающими обстоятельствами, связанных с неуплатой налогов с 2012 по 2014 год. Их общая сумма составляет 14,5 миллиона евро. Адвокаты певицы утверждают, что в тот период она не проживала в Испании более 183 дней в год.