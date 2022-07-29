Пт, 29.07.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Испанская прокуратура запросила более восьми лет тюрьмы для Шакиры

Limon.ee
Испанская прокуратура запросила более восьми лет тюрьмы для Шакиры
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Шакира
Шакира Фото: LOIC VENANCE

Певица обвиняется в шести преступлениях с двумя отягчающими обстоятельствами, пишет lady.mail.ru.

Испанская прокуратура запросила более восьми лет тюрьмы и штраф на сумму свыше 23 миллионов евро для колумбийской певицы Шакиры по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает El País.

Возможный тюремный срок, который запросили прокуроры, может составить восемь лет и два месяца. Представители певицы пока не дали никаких комментариев. Шакира обвиняется в шести преступлениях с двумя отягчающими обстоятельствами, связанных с неуплатой налогов с 2012 по 2014 год. Их общая сумма составляет 14,5 миллиона евро. Адвокаты певицы утверждают, что в тот период она не проживала в Испании более 183 дней в год.

После этого срока человек автоматически становится налогоплательщиком королевства.

В преддверии суда прокуратура предлагала Шакире заменить тюремное заключение на штраф в рамках возможной сделки. Певица отказалась от соглашения.

Ключевые слова
Наверх