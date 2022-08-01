С прокремлевской группой «Руки Вверх» в Эстонии теперь покончено

Участники группы "Поднимаем руки вверх" Фото: скриншот с youtube.com/Mjproductionestonia

Первые дни после появления новости все были уверены, что запрет относится к Сергею Жукову. Организатор таллиннских концертов группы «Поднимаем Руки Вверх» тоже вначале не располагал достоверной информацией и заверял СМИ, что Потехин против Путина, иначе бы его никто в Эстонию не пригласил. Также говорилось о том, что Потехин сможет и дальше гастролировать по нашей стране, где группа уже могла смело покупать дом, учитывая, сколько раз в год она здесь бывала. Но у портала Limon.ee есть информация, что всего лишь год назад концерты «Поднимаем Руки Вверх» проходили в Крыму.

Запрет распространяется на всех

Вернемся теперь к официальному черному списку. Как известно, в него уже некоторое время назад были включены Филипп Киркоров и Полина Гагарина. По состоянию на утро 1 августа в нем теперь находятся все представители «Руки Вверх». Въезд в страну запрещен Сергею Жукову, Сергею Богданову и Алексею Потехину. Запрет введен на 5 лет. Поэтому призываем вас быть внимательными: концерты этих артистов в Эстонии будут отменены.

Для уточнения: в Эстонии запрет на «Руки Вверх» введен не из-за того, что песни «Крошка моя» и «18 мне уже» как-то нарушают законодательство, а из-за поступков их участников, которые никак не могут быть оправданны в условиях войны в Украине.

«Музыкальные коллективы, которые выступают на оккупированных территориях или открыто поддерживают оккупантов, идут врозь с ценностями нашей страны и не могут давать концерты в Эстонии», – сказал вице-канцлер МВД Вейко Коммусаар, пишет Rus.ERR.ee.