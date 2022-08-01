В первой половине прошлой недели в эстонских и зарубежных СМИ молниеносно появилась новость о том, что группе «Руки Вверх» запретили въезд в Эстонию сроком на пять лет из-за поддержки преступного путинского режима и выступлений во временно оккупированном Крыму, который является частью Украины. Пока портал Limon.ee разбирался, кому именно запрещен въезд в страну, ведь в Крыму выступал Сергей Жуков, а в список невъездных попал его прямой конкурент по сцене Алексей Потехин, в интернете одна за одной появлялись неполные статьи на эту тему.
С прокремлевской группой «Руки Вверх» в Эстонии теперь покончено
Как отметил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, Россия при любой возможности атакует Украину и продолжает массово убивать людей, пытаясь достичь своих неоправданных целей в Украине, что совершенно неприемлемо. Поэтому логично, что жители Эстонии не должны тратить деньги на то, чтобы поддержать выступления звезд, гастролирующих в Крыму или поддерживающих режим Путина. Портал Limon несколько дней пытался получить комментарий от министра по поводу запрета «Руки Вверх», но обещания дать ответ так и остались обещаниями. Вместо этого всё прояснилось само собой, правда, потребовалось время.
В Министерстве внутренних дел нам сказали, что список лиц, которым запрещен въезд в Эстонию, является внутренней информацией. Но есть сайт, на котором можно узнать, запрещен ли въезд в страну тому или иному человеку. Им мы и решили воспользоваться.
В России, кажется, до сих пор не совсем понимают цель и смысл данного запрета. Кроме того, они, вероятно, забыли, какое отношение было у граждан их страны к артистам Сергею Богданову и Алексею Потехину, которые сейчас выступают под единственно разрешенным названием «Поднимаем Руки Вверх». Название «Руки Вверх» принадлежит Сергею Жукову. Но организаторы концертов, в погоне за деньгами, часто называют и группу Потехина названием «Руки Вверх». Те, кто мало соображает в творчестве коллектива и никогда не слышал песни «18 мне уже» и «Крошка моя», едва ли могут отличить одного певца от другого.
Первые дни после появления новости все были уверены, что запрет относится к Сергею Жукову. Организатор таллиннских концертов группы «Поднимаем Руки Вверх» тоже вначале не располагал достоверной информацией и заверял СМИ, что Потехин против Путина, иначе бы его никто в Эстонию не пригласил. Также говорилось о том, что Потехин сможет и дальше гастролировать по нашей стране, где группа уже могла смело покупать дом, учитывая, сколько раз в год она здесь бывала. Но у портала Limon.ee есть информация, что всего лишь год назад концерты «Поднимаем Руки Вверх» проходили в Крыму.
Запрет распространяется на всех
Вернемся теперь к официальному черному списку. Как известно, в него уже некоторое время назад были включены Филипп Киркоров и Полина Гагарина. По состоянию на утро 1 августа в нем теперь находятся все представители «Руки Вверх». Въезд в страну запрещен Сергею Жукову, Сергею Богданову и Алексею Потехину. Запрет введен на 5 лет. Поэтому призываем вас быть внимательными: концерты этих артистов в Эстонии будут отменены.
Для уточнения: в Эстонии запрет на «Руки Вверх» введен не из-за того, что песни «Крошка моя» и «18 мне уже» как-то нарушают законодательство, а из-за поступков их участников, которые никак не могут быть оправданны в условиях войны в Украине.
«Музыкальные коллективы, которые выступают на оккупированных территориях или открыто поддерживают оккупантов, идут врозь с ценностями нашей страны и не могут давать концерты в Эстонии», – сказал вице-канцлер МВД Вейко Коммусаар, пишет Rus.ERR.ee.
Согласно данным СМИ, на митинг-концерте в Москве, приуроченному к годовщине аннексии Крыма, присутствовал Сергей Жуков. А вот Алексей Потехин на концерте замечен не был и не высказывался на тему войны в соцсетях, однако Потехина это от запрета на въезд в Эстонию не спасло.