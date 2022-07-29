«Несколько жителей нашей деревни в один голос подтверждают, что выстрел, прозвучавший в конце фейерверка, был особенно сильным», – говорит Маарья Лийза Касемаа, владелица хутора Тоотси, чья лошадь погибла на прошлой неделе из-за фейерверка, пишет Elu24.
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Хозяйка, потерявшая лошадь из-за фейерверка: жители поселка единогласно подтверждают, что последний выстрел был особенно мощным
Хозяйка, потерявшая лошадь из-за фейерверка: жители поселка единогласно подтверждают, что последний выстрел был особенно мощным
В конце прошлой недели владелица хутора Тоотси разместила в Facebook пост тревожного содержания. Сообщается, что лошадь семьи испугалась фейерверка на свадьбе соседа и нанесла себе смертельные травмы, когда бегала в панике.
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