Четыре мифа о морщинах, в которые давно стоит не верить

Миф №1: Жирная кожа стареет медленнее

Каждая из нас хоть раз утешала себя этим «фактом», когда рассматривала очередной прыщик и замазывала расширенные поры тональным кремом. Но дело в том, что волокна эластина и коллагена никак не зависят от активности сальных желез. Так что не успокаиваем себя и всячески защищаем кожу от старения, пишет ivona.ua.

Миф №2: кожа привыкает к крему, и он перестает работать

Гипотеза о том, что кожа привыкает к ингредиентам крема, не имеет под собой ни единого доказательства. Зато есть убедительные аргументы, что каждый человек индивидуален и требует особого ухода за кожей. И если вам посчастливилось найти «свой» крем и эффект после использования весьма заметен, — не стоит отказываться от него в пользу какой-либо нашумевшей новинки.

Миф №3: чем меньше улыбок — тем меньше морщин

Это не только касается улыбок. Любая мимика в целом приводит к образованию складочек. Так что если вы будете ходить с угрюмым выражением лица и нахмуренным лбом — старости все равно не избежать.

Миф №4: чем раньше начнете использовать антивозрастные средства, тем лучше