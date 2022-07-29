Хотя первый фильм «Аптекарь Мельхиор» продолжает возглавлять киночарты, уже 19 августа состоится премьерный показ второй части трилогии «Аптекарь Мельхиор. Призрак».
Ожидание оказалось недолгим: уже совсем скоро состоится премьера второй части эстонской трилогии «Аптекарь Мельхиор»
Режиссер Эльмо Нюганен сказал:
Первый фильм был введением в средневековый мир и мир Мельхиора. Теперь мы делаем шаг вперед. Мы видим скрытую сторону средневекового человека и жизни того времени. В одном из таллиннских дворов появился призрак. Но что за ним стоит?
Этот исключительный случай вынуждает Мельхиора проникать в глубины человеческой души, загадочной, полной психологических противоречий и курьезов, тайной ненависти и тайной любви.
По словам Нюганена, все части трилогии были сняты как самостоятельные художественные фильмы. «В каждом фильме есть новая остросюжетная криминальная история. Во втором фильме, помимо работы аптекарем, Мельхиору в качестве помощника фогта приходится все больше времени уделять раскрытию волны убийств, обрушившейся на город. Более того, зритель сможет увидеть, в каком направлении будут развиваться отношения Мельхиора с таинственной девушкой Кетерлин».
Первый фильм трилогии «Аптекарь Мельхиор», собравший уже 120 000 зрителей, до сих пор идет в кинотеатрах по всей Эстонии. Билеты на предварительные показы второй части фильма уже в продаже в крупных кинотеатрах.
Торжественная премьера второго художественного фильма «Аптекарь Мельхиор. Призрак» состоится 15 августа в кинотеатре Apollo Kino Ülemiste, затем в течение недели картина будет показана в кинотеатрах по всей Эстонии. Официальная дата премьеры фильма — 19 августа 2022 года.
Сюжет:
Во втором фильме средневекового криминального триллера ночного стража пугает страшный призрак трагически утонувшей дочери богатого купца. Утром выясняется, что страж упал с высокой башни и разбился насмерть. Еще несколько человек погибают при подозрительных обстоятельствах.
Пути расследующего эти события аптекаря Мельхиора пересекаются с проституткой и священником, художником-иностранцем и безумным еретиком. Улики приводят его в монастырь Пирита, мрачные своды которого скрывают преданную забвению опасную тайну.
Более того, Мельхиора беспокоит загадочное происхождение его бывшей ученицы Кетерлин, которая, похоже, каким-то образом связана с происходящим...
В главных ролях: Мяртен Метсавийр, Маарья Йоханна Мяги, Ало Кырве, Райво Трасс, Кармен Микивер, Райн Симмуль, Рийна Майдре, Майт Мальмстен
Продюсеры: Taska Film, Nafta Films, Apollo Film Productions, HansaFilm
Сопродюсеры: Maze Pictures (Германия), Film Angels Productions (Латвия), InScript (Литва)
Поддержка: Эстонский институт кино, Министерство культуры, Вируский фонд кино, Saarte Fond, Тартуский фонд кино, National Film Centre of Latvia, Рижский фонд кино, Lithuanian Tax incentive, Creative Europe MEDIA, Kanal2 и Apollo TV.
Трилогия об аптекаре Мельхиоре основана на серии известных романов-бестселлеров. Во втором фильме сценаристы Индрек Харгла, Эльмо Нюганен и Олле Мирме поместили известных по книге «Аптекарь Мельхиор и призрак Ратаскаэву» героев и события в контекст абсолютно новых, захватывающих сюжетных поворотов, созданных специально для фильма.
Режиссером картины стал Эльмо Нюганен («Имена в граните», «1944»). За производство отвечают: Taska Film («O2», «Фред Юсси. Красота бытия», «Зима», «Встреча выпускников», «Имена в граните», «1944»), Nafta Films («O2», «Тайное общество Супилинна»), Apollo Film Productions («Зима», «Фильм старика», «Болото») и HansaFilm («Правда и справедливость»). Фильм об аптекаре Мельхиоре создается в результате совместной работы эстонских, немецких, латвийских и литовских кинематографистов, сопродюсерами выступают Maze Pictures из Германии, Film Angels Productions из Латвии и InScript из Литвы. Оператор — Михкель Соэ, художник — Матис Мяэсалу, монтажер — Марион Коппель, композитор — Лийна Сумера, руководитель по спецэффектам — Ян Вильюс.