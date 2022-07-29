Ожидание оказалось недолгим: уже совсем скоро состоится премьера второй части эстонской трилогии «Аптекарь Мельхиор»

Первый фильм был введением в средневековый мир и мир Мельхиора. Теперь мы делаем шаг вперед. Мы видим скрытую сторону средневекового человека и жизни того времени. В одном из таллиннских дворов появился призрак. Но что за ним стоит?

Этот исключительный случай вынуждает Мельхиора проникать в глубины человеческой души, загадочной, полной психологических противоречий и курьезов, тайной ненависти и тайной любви.