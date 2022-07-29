В Мексике семья исполнила предсмертное желание бабушки и установила на ее могиле статую гигантского пениса, пишет LADBible.
В Мексике семья установила на могиле бабушки статую гигантского пениса
Как рассказали родственники умершей 99-летней Каталины Перес, таким образом женщина хотела подчеркнуть, как она любила жить и веселиться. Статуя пениса была выполнена из камня и весит почти 270 кг. Из-за необычного памятника могила мексиканки стала достопримечательностью среди местных жителей.
Скульптор, который выполнял заказ для Перес, признался, что сначала подумал, что это шутка.
«Потому что не очень часто можно увидеть такие скульптуры или памятники, а тем более в память о ком-то», — прокомментировал специалист.
Семья Каталины добавила, что женщина росла в бедности и не ходила в школу, однако благодаря своему труду и целеустремленности смогла стать важным человеком в городе. Политики разного уровня часто навещали ее, зная, какое влияние она имела.
Крутая была бабушка!