В Мексике семья установила на могиле бабушки статую гигантского пениса

Как рассказали родственники умершей 99-летней Каталины Перес, таким образом женщина хотела подчеркнуть, как она любила жить и веселиться. Статуя пениса была выполнена из камня и весит почти 270 кг. Из-за необычного памятника могила мексиканки стала достопримечательностью среди местных жителей.

Фото статуи пениса смотрите ЗДЕСЬ! и ЗДЕСЬ!

Скульптор, который выполнял заказ для Перес, признался, что сначала подумал, что это шутка.

«Потому что не очень часто можно увидеть такие скульптуры или памятники, а тем более в память о ком-то», — прокомментировал специалист.