Пт, 29.07.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

В Мексике семья установила на могиле бабушки статую гигантского пениса

Limon.ee
В Мексике семья установила на могиле бабушки статую гигантского пениса
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Мексиканское кладбище. Фото иллюстративное.
Мексиканское кладбище. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В Мексике семья исполнила предсмертное желание бабушки и установила на ее могиле статую гигантского пениса, пишет LADBible.

Как рассказали родственники умершей 99-летней Каталины Перес, таким образом женщина хотела подчеркнуть, как она любила жить и веселиться. Статуя пениса была выполнена из камня и весит почти 270 кг. Из-за необычного памятника могила мексиканки стала достопримечательностью среди местных жителей.

Фото статуи пениса смотрите ЗДЕСЬ! и ЗДЕСЬ!

Скульптор, который выполнял заказ для Перес, признался, что сначала подумал, что это шутка.

«Потому что не очень часто можно увидеть такие скульптуры или памятники, а тем более в память о ком-то», — прокомментировал специалист.

Семья Каталины добавила, что женщина росла в бедности и не ходила в школу, однако благодаря своему труду и целеустремленности смогла стать важным человеком в городе. Политики разного уровня часто навещали ее, зная, какое влияние она имела.

Крутая была бабушка!

Ключевые слова
Наверх