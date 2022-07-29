Пара британцев не смогла купить дом в Англии и купила деревню во Франции

Пол Мэппли и Ип Уорд рассказали, что до этого жили в трейлере, но давно мечтали о доме. Начав выбирать дом, они удивились, насколько в Англии высокие цены на недвижимость. Денег на покупку жилья у них не хватило, зато подвернулся вариант получше — деревня во Франции.

«В районе, где мы жили, покупка крошечного дома для обошлась бы в 300 000 фунтов стерлингов», — рассказали мужчины.

Цена деревни — $14 тысяч, что вполне укладывалось в их бюджет. Теперь мужчины являются владельцами шести коттеджей, двух амбаров, загона, двухэтажной мастерской, винодельни с печью для выпекания хлеба.